Non accennano a placarsi i Gossip su una delle tante coppie che sono nate nella scuola di Amici, quella formata da Deddy e Rosa. Proprio quando pareva che i fan avessero creduto ai rumors su una precoce rottura tra i due dopo il serale, una giornalista ha riacceso le speranze parlando di un presunto veto imposto da chi lavora con il cantante. Pare, dunque, che chiunque voglia intervistare il torinese debba esimersi dal chiedergli qualcosa sulla sua relazione, sebbene quest'ultima sia nata sotto i riflettori.

Novità sulla coppia Deddy-Rosa di Amici 20

Cosa sta succedendo tra Deddy e Rosa? Dopo che per giorni ha impazzato il gossip su un possibile addio tra i due, in rete ha cominciato a circolare un'altra interessante indiscrezione sulla coppia nata nel corso della ventesima edizione di Amici.

Giuliana Galasso, dunque, di recente ha intervistato il finalista del talent-show e, un po' a sorpresa, non ha approfondito in nessun modo il rumor che lo vorrebbe lontanissimo dalla fidanzata ballerina.

Ai fan che le hanno chiesto insistentemente come mai non abbia fatto neppure una domanda privata al cantante, la giornalista ha risposto rendendo pubblica una precisa richiesta che le avrebbero fatto i collaboratori del ragazzo.

"Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d'amore con Rosa. Questo è il punto, si tratta di un divieto", ha spiegato la penna di Ritratti di Note.

Avvistamenti dei piccioncini di Amici 20

"Lui è stato protagonista di un talent che è anche un reality, credo ci vorrebbe più equilibrio tra i due estremismi", ha aggiunto Galasso nello sfogo social che i siti di gossip stanno riportando il 28 maggio.

La giornalista, poi, ha informato i fan di Deddy che è seguito da una potente casa discografica che, almeno per il momento, ci terrebbe che si parli del giovane solamente per la sua musica e non per gli amori che vive.

"Capisco la curiosità, ma noi abbiamo rispettato le volontà di tutti. Non so se i due stanno insieme, aspettiamo che siano loro a farci sapere qualcosa", ha concluso Giuliana.

Insomma, stando a queste ultime dichiarazioni, il cantante di Torino starebbe tacendo sulla sua vita privata a causa di un veto che i suoi "datori di lavoro" avrebbero imposto a lui e a chiunque voglia intervistarlo dopo il talent-show di Maria De Filippi.

I fan della coppia di Amici sperano ancora

Le cose che ha detto la giornalista Galasso di recente, di fatto riaccendono le speranze di quei fan che non si rassegnano alla fine della storia d'amore tra Deddy e Rosa. Nelle ore in cui tanti pensavano che il cantante non parlasse della fidanzata perché si erano già lasciati, alcuni curiosi hanno scovato degli indizi che proverebbero una frequentazione in corso ma segreta tra i due ex allievi di Amici.

Qualche giorno fa, ad esempio, il torinese è stato avvistato a Santa Marinella (città dove vive la ballerina Di Grazia), dove pare abbia registrato un videoclip. In altre recenti immagini, poi, i due ragazzi sembrano indossare la stessa camicia nera (ovviamente in momenti diversi), come se si stessero vedendo lontano da occhi indiscreti per ragioni ignote.

Insomma, i sostenitori di questa coppia non mollano e continuano a credere che presto saranno gli stessi Deddy e Rosa a esporsi per confermare che il loro legame va avanti ma con discrezione. È piuttosto improbabile, invece, che il giovane ammetta che, se fino ad oggi non ha mai parlato della sua relazione, è perché la sua casa discografica glielo avrebbe vietato, come ha sostenuto la giornalista Galasso in una chiacchierata social con i fan dell'artista.