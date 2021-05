Si è davvero rotto qualcosa tra Rosa e Deddy dopo la finale di Amici? È questa la domanda che si stanno facendo molti fan della coppia dopo aver visto l'intervista del cantante a Verissimo. La sensazione che hanno avuto gran parte degli spettatori è che il torinese fosse triste e quasi commosso quando ha parlato del rapporto con la fidanzata in tv. In una recente diretta Instagram, inoltre, il giovane ha evitato di rispondere alle domande dei curiosi sulla sua situazione sentimentale. Durante una diretta Instagram di domenica scorsa, intanto, Deddy e Aka7even hanno annunciato che andranno a vivere insieme.

Aggiornamenti sulla coppia nata ad Amici 20

Sono passati circa dieci giorni da quando si è conclusa la ventesima edizione di Amici, quella vinta da Giulia Stabile. La maggior parte dei finalisti di quest'anno, però, sono costantemente al centro del Gossip sia per i risultati che stanno ottenendo che per le loro storie d'amore. Tra la vincitrice del talent e Sangiovanni va tutto bene, mentre tra Martina e Aka7even è tutto finito. C'è una terza coppia, però, sulla quale è calato un insolito silenzio, un gelo che sta allarmando i fan.

Da quando è andata in onda l'ultima puntata in diretta, infatti, su Deddy e Rosa non si è saputo più nulla: lui è preso dalla promozione del suo disco, lei sembra essere quasi del tutto sparita dai social network.

Ad alimentare le voci di crisi, poi, è stata la reazione che il cantante ha avuto quando la conduttrice di Verissimo gli ha mostrato un video sulla sua storia d'amore.

Le parole del cantante di Amici a Verissimo

Al termine del filmato, Silvia Toffanin ha chiesto a Deddy un commento su cosa Rosa rappresenti per lui e il ragazzo ha spiazzato tutti perché ha parlato della fidanzata al passato.

"Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi. In casetta non avevo l'appoggio di nessuno, solo il suo. Mi ha aiutato tanto volte. È stato bello", ha dichiarato il finalista di Amici 20 nel corso dell'ultima puntata di Verissimo che è andata in onda.

Queste affermazioni, unite all'espressione del volto un po' triste e agli occhi lucidi, hanno portato i fan del torinese a pensare che possa essere successo qualcosa tra lui e la compagna dopo la fine del talent-show.

Da quando ha ripreso possesso dei suoi profili social, infatti, il giovane artista non si è mai mostrato con la sua dolce metà, anzi ha evitato in tutti i modi di parlare di lei e questo non fa che alimentare i gossip su una possibile rottura.

La novità che fa felici i fan di Amici

Domenica 23 maggio, poi, Deddy ha deciso di fare una diretta Instagram con un altro finalista di Amici 20. Per un bel po' di tempo, infatti, il torinese ha chiacchierato sui social con Aka7even, il rapper col quale ha stretto un bellissimo rapporto d'amicizia. A conferma del fatto che i due si vogliono veramente bene, è arrivata la notizia che presto andranno a vivere insieme. I fan hanno gioito per questa bella novità, soprattutto perché è l'unica informazione che sono riusciti a captare sulla vita privata del loro riservato beniamino.

Delle tante domande che gli hanno fatto sulla storia d'amore con Rosa, infatti, Deddy non ha risposto neppure a una, segno che per ora non intende dare spiegazioni sulla sua probabilmente intricata situazione sentimentale. Anche la ballerina Di Grazia non si sta esponendo per confermare o per smentire le voci che la vorrebbero molto lontana dal giovane al quale si è legata non molti mesi fa, lo stesso che l'ha battuta al ballottaggio, facendola eliminare dalla fase serale. I sostenitori di questa coppia, dunque, sono ancora in attesa di qualche notizia ufficiale: i talenti della ventesima edizione di Amici non si sbilanciano sulla loro relazione, e questo sta facendo crescere la curiosità nei loro confronti.