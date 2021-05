La vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest è stata macchiata da un'accusa lanciata da alcuni media francesi. Scendendo nel dettaglio, alcuni giornalisti e influencer transalpini hanno accusato Damiano David di avere fatto uso di droghe, durante la messa in onda della kermesse. Gli organizzatori del Festival in un comunicato hanno spiegato di avere avviato delle verifiche.

La denuncia della Francia

Poco dopo la premiazione dei Maneskin, sul web è comparso un video riguardante Damiano David. Scendendo nel dettaglio, alcuni media e influencer hanno accusato il cantante di avere fatto uso di droga durante la messa in onda della kermesse.

Nel video incriminato, si vede Damiano abbassarsi con il volto sul tavolo. Dopo essere stato richiamato con una pacca sulla spalla da Ethan, il frontman dei Maneskin si è mostrato sorridente alle telecamere.

Il comunicato degli organizzatori

In seguito alla grave accusa, Damiano David ha prontamente smentito: "Ragazi, per favore". Il diretto interessato ha spiegato di non avere mai fatto uso di droghe. La band dei Maneskin invece, su Instagram, ha dichiarato di essere "scioccata" per l'accusa infondata. Inoltre, hanno riferito che la loro unica "droga" è il rock'n roll. Infine, hanno ringraziato tutti i loro sostenitori.

Dopo la polemica sollevata dalla Francia, gli organizzatori dell'Eurovision hanno pubblicato un comunicato.

Nella nota si legge: "Siamo a conoscenza delle speculazioni che circondano il videoclip dei vincitori". Lo staff ha confermato la versione fornita da Damiano David: "Nella Green Room non c'erano droghe, l'UER può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco". Tuttavia, l'organizzazione della kermesse ha reso noto: "Stiamo esaminando attentamente i filmati".

Damiano David farà il test anti-droga

Il leader dei Maneskin per mandare al mittente ogni tipo di accusa infondata, ha fatto sapere che si sottoporrà al test anti-droga. Come spiegato nel comunicato dello staff di Eurovision, la Francia avrebbe richiesto il test subito dopo la premiazione. A quanto pare, però, non sarebbe stato possibile svolgerlo in loco.

Dunque, Damiano David effettuerà il test una volta tornato in Italia. in Francia alcuni telespettori della kermesse hanno chiesto l'intervento del presidente Emmanuel Macron. Intervenuto in una trasmissione, il ministro degli Esteri francesi ha preferito non entrare nel merito della polemica: "Se c'è bisogno di fare test lo faranno". Il Ministro si è affidato agli organizzatori della competizione. Poi, ha fatto sapere di non volere esprimere un giudizio, perché non è di sua competenza.