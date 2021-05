Venerdì 7 maggio il cantante e concorrente di Amici 20 Luca Marzano, in arte Aka 7even, ha annunciato l'uscita del suo primo cd omonimo prevista per il prossimo 21 maggio e ha dato il via ai preorder.

Marzano è ancora all'interno del talent di Maria De Filippi e nella prossima puntata, in onda sabato 8 maggio, si giocherà l'accesso in finale, prevista per la settimana successiva in diretta su Canale 5.

Nel frattempo, però, dopo l'annuncio della firma del contratto con la casa discografica Sony sotto etichetta Columbia Records, il cantante ha annunciato anche l'uscita del suo primo cd.

'Aka 7even' è il titolo del primo album di Marzano

'Aka 7even', nome d'arte scelto da Marzano, è anche il nome dell'album in uscita. Un nome molto significativo per l'artista, che durante una lezione nella scuola di Amici ha dichiarato: "Aka 7even vuol dire 'conosciuto come 7'. 7 è il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma, le 7 vite dei gatti e 7 sono i giorni in cui sono stato in coma".

Il primo cd dell'artista uscirà il prossimo 21 maggio e conterrà 12 brani, sette dei quali ancora inediti. Non mancheranno nell'album le canzoni che Aka ha già presentato ad Amici: "Yellow", l'inedito con cui è entrato nella scuola, la ballata "Mi manchi" da poco diventata disco d'oro, "Mille parole" e "Loca", canzone estiva cantata ad Amici 20, ma non ancora uscita nelle piattaforme digitali.

All'interno del cd Marzano ha inserito anche "Torre Eiffel", canzone già uscita nel 2019 e ripubblicata in questo nuovo lavoro.

DISPONIBILE IN PRE-ORDER SU AMAZON ORA

Vinile o disco fisico autografati + poster + pass virtual instore 👇🏻👇🏻



CD autografato https://t.co/RMyeySTWXN

LP autografato https://t.co/WokeJLDabi — Aka 7even (@Aka7evenreal) May 7, 2021

Pettinelli e Zerbi si complimentano con i cantanti

Oltre ad Aka 7even, pure Deddy, Sangiovanni e Tancredi, anche loro cantanti ancora in gara ad Amici 20, hanno annunciato l'uscita dei loro primi ep prevista per il prossimo 14 maggio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A congratularsi con i giovani artisti, oltre alla produzione di Amici 20, sono stati i coach Pettinelli e Zerbi, che li hanno seguiti durante tutto il loro percorso all'interno del talent e che hanno voluto esprimere la propria felicità e soddisfazione attraverso dei post sui propri profili Instagram.

Pettinelli ha scritto: "Eccoli!

Sosteniamo i ragazzi di Amici. Ascoltateli. In questi Ep trovate sudore, lacrime, risate. Il risultato del loro fantastico percorso. In bocca al lupo guys!". Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche da parte di Zerbi, che ha dichiarato: "In questi tempi così difficili per tutti e quindi anche per chi lavora nella Musica, un'opportunità grande come partecipare ad Amici ed ottenere un contratto discografico è già una grande vittoria! In bocca al lupo a tutti i ragazzi e ai loro nuovi album!"

Nell'attesa dell'uscita degli Ep e del primo album di Aka 7even, i ragazzi continuano a lavorare per conquistarsi la finale di Amici 20.