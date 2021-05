Giovedì 6 maggio, su Canale 5, è stato trasmesso un nuovo daytime di Amici 20: i telespettatori hanno assistito ad una discussione tra Sangiovanni e Giulia Stabile. A stemperare gli animi, ci ha pensato Maria De Filippi: la conduttrice pavese ha cercato di spiegare alla ballerina che spesso anche Sangiovanni ha bisogno di essere capito.

Sangiovanni scoppia in lacrime

Considerando l'approssimarsi della fase finale di Amici, è normale che tra gli allievi si respiri una certa tensione: la finale del programma è stata fissata per sabato 15 maggio. Nelle scorse ore, la coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni ha avuto un diverbio: la ballerina e il cantante hanno discusso per una serie di incomprensioni.

A rasserenare gli animi, ci ha pensato Maria De Filippi mettendosi in collegamento con la "Casetta". In particolare, la conduttrice ha spiegato all'allieva di Veronica Peperini perché il suo fidanzato ha cominciato ad avere certi atteggiamenti: "Le fragilità che hai tu Giulia, le ha anche lui..." Come riferito da De Filippi, Giulia non è molto più grande di Sangiovanni (Pietro Giovanni Damian all'anagrafe). Inoltre, la presentatrice del talent show ha cercato di far capire che stare insieme significa anche capire quello che molto spesso non si dice.

Nel sentire le parole di De Filippi, Sangio è scoppiato in lacrime.

'Non sa più come uscirne'

Parlando con Stabile, Maria De Filippi ha chiosato: "A volte ha bisogno di attenzione e di comprensione anche lui".

La conduttrice ha spiegato che se Sangiovanni arriva ad urlare o a dare pugni sulle pareti, è semplicemente perché non riesce più ad uscire da una situazione complicata. La diretta interessata ha fatto presente che l'allievo del team Zerbi-Celentano si è innamorato di Giulia per quello che ha dentro e non solo per il suo aspetto esteriore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A detta della 55enne, non è vero che Sangio non comprende le varie situazioni come pensa la ballerina.

Come spiegato dalla conduttrice, se una persona urla è perché chi è di fronte non riesce a comprendere il "grido d'aiuto". Infine, De Filippi ha rivolto un appello a Giulia Stabile: "Come lui capisce le cose tue, prova a capire anche tu le sue".

I due allievi hanno fatto pace

In seguito alle parole di Maria De Filippi, Giulia Stabile ha fatto mea culpa. La ballerina, dispiaciuta per lite con il suo fidanzato, ha chiesto scusa. per non avere compreso il momento di difficoltà vissuto da Sangiovanni. D'altro canto, anche il cantante veneto si è avvicinata alla 18enne e ha fatto un passo indietro: "Tranquilla, scusami se ho urlato".

A quanto pare, grazie all'intervento della conduttrice di Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile sono riusciti a trovare un punto d'incontro.