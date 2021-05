Nelle ultime ore si erano fatte insistenti le voci secondo le quali la relazione tra Rosa Di Grazia e Deddy fosse finita. A smentire i rumors ci ha pensato proprio la ballerina che sui social ha precisato che lei e Deddy stanno ancora insieme e che avranno l'opportunità di rivedersi dopo la finale che, come noto, andrà in onda sabato 15 maggio.

Amici 20, i rumors sul l'addio tra Rosa e Deddy

La storia d'amore nata all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi tra Rosa Di Grazia e Deddy ha appassionato il pubblico del talent che, negli ultimi giorni, si è chiesto se la relazione fosse arrivata al capolinea.

In molti infatti avevano pensato ad una rottura tra i due, visto che suo social Rosa non parlava più del fidanzato. Non era sfuggito neppure il fatto che nei filmati riguardanti il percorso di Deddy ad Amici 20 non vi era traccia della storia con Rosa.

Rosa smentisce la rottura con Deddy: 'Stiamo insieme e non é successo nulla'

Dopo giorni di rumors dunque, proprio Rosa Di Grazia è tornata sui social smentendo la rottura con il fidanzato. Nel dettaglio, l'ex allieva di Lorella Cuccarini ha dichiarato: "Ci tengo a smentire tutto in quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla". La ragazza ha inoltre precisato che i due avranno modo di incontrarsi di nuovo dopo la finale di Amici 20, dove Deddy è uno dei cinque candidati alla vittoria.

A tal proposito Rosa ha dichiarato: "Tra pochi giorni ci sarà la finale e faremo il tifo per lui".

Deddy riceve una sorpresa prima della finale di Amici 20

Per Deddy e Rosa dunque nessun addio ma solo l'impossibilità di vedersi sino al termine del Talent di Maria De Filippi: "Appena finirà ci riuniremo", ha precisato Rosa. Manca poco alla finale che, come ben sanno i fan di Amici, andrà in onda in diretta su Canale 5 sabato 15 maggio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In attesa di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria finale, il cantante di '0 passi' ha ricevuto in queste ultime ore una sorpresa da parte della mamma. Dopo aver visto il filmato che ripercorre la sua avventura all'interno di Amici 20, per Deddy è arrivato il momento di incontrare la madre. La donna rivolgendosi al figlio ha detto: "Sei stato un esempio per me" aggiungendo: "Perché mi hai insegnato che ai sogni bisogna crederci".

Un incontro commovente il loro, dal quale è emerso il profondo legame che lega madre e figlio. Più volte Deddy all'interno della scuola aveva raccontato di come la mamma aveva fatto tanti sacrifici, anche economici, dopo la separazione dal padre. Quindi vedendola di fronte a lui, non ha potuto fare a meno di commuoversi e dirle: "Ti voglio bene, mi manchi".

Ora per Deddy non resta che concentrarsi al meglio per la finale di Amici 2021, dove dovrà scontrarsi con gli altri quattro finalisti: Aka7even, Giulia, Sangiovanni e Alessandro.