Il cantante Raffaele Renda, eliminato da Amici 20 durante la sesta puntata del serale, ha rilasciato un'intervista a Coming soon ed è tornato a parlare della sua esperienza all'interno del talent e del rapporto con la ballerina Martina Miliddi. Martina, infatti, aveva iniziato una relazione con il cantante Aka7even, ma successivamente aveva mostrato un interesse proprio per Raffaele, che però aveva preferito non sbilanciarsi e mantenere un rapporto di amicizia con la ragazza. Una volta usciti dal talent, però, i due ragazzi sembra che si stiano conoscendo.

L'esperienza ad Amici 20

Durante l'intervista Raffaele è tornato a parlare dell'esperienza nel talent di Maria De Filippi, rivelando di aver tentato di entrare nella scuola per quattro anni consecutivi e di essere riuscito a realizzare un vero sogno che coltivava sin da piccolo. Ha raccontato, inoltre, di aver cercato di migliorarsi e di imparare qualcosa da tutte le persone con cui ha avuto modo di lavorare, un po' come fosse una "palestra" in preparazione della carriera successiva.

Non potevano mancare, poi, parole di stima e di affetto verso la coach Arisa, che ha sempre supportato Raffaele e ha creduto in lui cercando di farlo migliorare e difendendolo dalle numerose critiche rivoltegli da Rudy Zerbi.

Proprio riguardo alle critiche, il cantante ha dichiarato: "A volte sono crollato, altre invece ho cercato di non cedere e penso di esserci riuscito. Sono una persona autoironica. Mi sono fatto scivolare tante cose".

Infatti, numerosi sono stati gli appunti e le critiche rivolte al cantante soprattutto da Zerbi, che lo ha definito con ironia un "cantante da pianobar".

Uscito dalla scuola, però, Raffaele ha ringraziato anche Zerbi: "Se non ci fosse stato non mi sarei messo così tanto in gioco".

Riguardo al futuro, invece, il cantante ha rivelato che a breve uscirà il suo EP e che il suo sogno sarebbe cantare sul palco di Sanremo.

Il rapporto con Martina Miliddi

Oltre alle domande su Amici 20 e sulla musica non potevano mancare, però, alcune curiosità sul rapporto con la ballerina Martina e sul "triangolo amoroso" che si è creato dentro il talent tra Raffaele, Martina e il cantante Aka7even.

Infatti, tra Aka7even e la ragazza era nato un rapporto speciale, ma successivamente Martina aveva iniziato a nutrire un interesse per Raffaele e lo aveva confidato al diretto interessato. Raffaele ha dichiarato, però, di non aver voluto iniziare una relazione all'interno del talent e di essersi trovato in una "situazione scomoda", essendo amico sia di Aka che di Martina.

Il ragazzo ha detto, infatti, di aver cercato di far chiarire Martina e Aka senza intromettersi per non passare per il "cattivo della situazione", ha poi aggiunto però che la ballerina è stata una persona fondamentale per lui. Infine, commentando la situazione odierna tra lui e Martina, Raffaele ha rivelato: "Oggi stiamo imparando a conoscerci".

Tra i due giovani, quindi, sembra crescere un rapporto.