Nel daytime di Amici 20 di martedì 4 maggio su Canale 5 è stato mostrato un rimprovero molto duro che il professore Rudy Zerbi ha fatto al suo allievo Deddy. Infatti, mentre quest'ultimo si trovava alle prove è stato raggiunto da una telefonata del tutto inaspettata da parte del suo professore. I toni di Zerbi, però, non sono stati cordiali e non è la prima volta che Rudy lo chiama in sala per fargli una ramanzina.

Le parole di Rudy Zerbi nei confronti del suo allievo sono state molto decise

Rudy Zerbi ha accusato Deddy di non aver preparato due pezzi, anzi, di non conoscerli proprio, anche se avrebbe dovuto già padroneggiarli.

Il suo allievo ci ha tenuto subito a precisare che in realtà le canzoni a cui lui si stava riferendo, erano state aggiunte sull'mp3 solo la mattina e per questo lui non aveva ancora avuto modo di studiarli. Il maestro non ha creduto al suo allievo, dicendogli che invece l'mp3 era stato caricato già da due giorni e quindi era stata una sua decisione quella di non preparare i pezzi al meglio. "Stamattina era carico Rudy - ha dichiarato Deddy, confrontandosi col suo maestro - non lo accetto, io ho controllato che ci fossero le canzoni e non c'erano". Rudy, a quel punto, ha fatto intervenire anche Claudia della produzione sull'argomento, la quale ha confermato la sua versione e ha chiesto al cantante se si fosse confuso con i giorni.

Deddy è sembrato veramente turbato in quanto sicuro di averlo controllato.

Il coach ha continuato con la ramanzina e Deddy si è sentito duramente accusato dalle sue parole

"Ti stai giocando questa semifinale, se ancora metti una volta in dubbio quello che sto dicendo, è veramente grave". Il coach Rudy Zerbi ha continuato con parole molto dure nei confronti di Deddy: "Questo non è impegno, te la sei presa comoda, forse perché non ti importa di stare qui dentro e di arrivare in finale, me lo stai dimostrando con questo atteggiamento.

Tu hai confuso i giorni e questo mi fa pensare che tu ti senta già arrivato, quando non sei nessuno". Il cantante è rimasto colpito da queste ultime parole, in quanto Rudy lo ha accusato anche di fare il finto umile, ma in realtà di essersi montato la testa per gli streaming. Infine il coach ha invitato Deddy a riflettere sulle sue parole e sui comportamenti da tenere in futuro.

Appena staccata la telefonata il concorrente in lacrime, si è sfogato con la professionista che gli stava facendo la lezione in sala, dicendo che si è sentito accusato ingiustamente. In particolare Deddy ha dichiarato che proprio lui è sempre preciso nella preparazione dei pezzi perché ci tiene tantissimo e non si sente assolutamente arrivato anche vista la professione di barbiere che svolgeva fino a pochi mesi fa e da cui non si sente ancora distante.