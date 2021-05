A pochi giorni dalla semifinale di Amici di Maria De Filippi, il cantante Sangiovanni sembra essere entrato in crisi. Il giovane infatti, durante uno sfogo con Giulia Stabile, ha confidato di temere di non raggiungere la finale e ciò dopo aver constatato che non lo vota più nessuno. Saranno timori fondati quelli del giovane talento di Amici 20?

Sangiovanni in crisi ad Amici: 'Non mi vota più nessuno'

Sangiovanni a pochi giorni dalla semifinale di Amici 20, che verrà trasmessa il prossimo 8 maggio su Canale 5, sembra aver avuto un crollo emotivo. Nella casetta che ospita gli allievi ancora in corsa per la vittoria del serale di Amici, il cantante si è sfogato con la fidanzata Giulia Stabile.

Nel dettaglio, il ragazzo si è lasciato andare ad un'amara constatazione: "Non mi vota più nessuno". Il giovane cantautore, sino ad oggi, è uno degli allievi più apprezzati ma, dopo la presentazione del suo nuovo inedito Malibu, sembra che le sue certezze siano crollate. Forse il giovane si aspettava un riscontro maggiore da parte del pubblico e questo ha fatto sì che Sangiovanni cominciasse ad avere dei dubbi sul suo futuro all'interno del programma.

Lo sfogo di Sangiovanni con Giulia: 'All' ultima puntata non ci arrivo'

In particolare, Sangiovanni rivolgendosi a Giulia ha dichiarato: "Mi sa che ti dovrai fare l'ultima settimana da sola". Il cantante dunque, non sembra più sicuro di poter arrivare alla finale di Amici 20, in programma per il prossimo 15 maggio.

Dopo l'ultima puntata del serale, il 18enne ha avuto la sensazione di non essere arrivato al pubblico, una convinzione che lo ha portato in seguito a dire: "All'ultima puntata non ci arrivo". Giulia dal canto suo, ha cercato di consolarlo, ma sembra che nemmeno le parole della fidanzata siano riuscite a risollevare il morale a Sangiovanni, il quale ha continuato a ribadire: "Lo sai anche tu che non ci arrivo".

Amici 20, chi arriva in finale?

L'ansia per le ultime puntate del serale di Amici sembrano farsi sentire. Ormai il percorso degli allievi è agli sgoccioli e solo uno dei ragazzi rimasti sarà il vincitore. La pressione sembra dunque aver fatto un brutto scherzo a Sangiovanni, il quale questa volta, non è riuscito a nascondere le sue paure e le sue incertezze.

Riuscirà la fidanzata Giulia a fargli riacquistare sicurezza? Nel frattempo si ricorda che gli allievi ancora in corsa per aggiudicarsi la finale e la vittoria del Talent di Maria De Filippi sono, oltre a Sangiovanni, anche Giulia, Alessandro, Serena, Aka7even, Deddy e Tancredi. Non è ancora dato sapere quanti di loro arriveranno in finale, motivo per il quale, non resta che attendere la messa in onda della semifinale prevista per sabato 8 maggio in prima serata su Canale 5.