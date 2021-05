Cresce l'attesa da parte del pubblico di Canale 5 per l'arrivo di Love is in the air, la nuova Serie TV turca che si appresta a far breccia nel cuore degli spettatori durante la calda stagione estiva. E così, dopo il successo dello scorso anno di DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman, Mediaset punta ancora su un altro prodotto proveniente dalla Turchia che ha già conquistato il pubblico europeo, in particolar modo quello spagnolo, dove la serie ha ottenuto un grande successo dal punto di vista auditel.

La nuova serie andrà in onda in daytime e prenderà il posto di Uomini e donne.

Love is in the air anticipazioni: la serie prenderà il posto di Uomini e donne in daytime

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la nuova serie Love is in the air è destinata al pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset ma non si esclude che, nel corso delle settimane, possa approdare anche in prima serata sempre durante le calde serate estive.

La messa in onda di questa nuova serie sarebbe prevista a partire dal prossimo lunedì 31 maggio, al posto di Uomini e donne che chiuderà la sua stagione venerdì 28 maggio con la messa in onda dell'ultima puntata stagionale.

In questo modo, quindi, la serie turca andrebbe ad occupare lo slot orario dal lunedì al venerdì che va dalle 14:45 alle 15:40 circa.

Dopo DayDreamer, Mediaset acquista anche Mr. Wrong con Can Yaman

Tuttavia, Love is in the air non è l'unica serie turca prevista nel palinsesto di Canale 5 per questa stagione televisiva autunnale.

Mediaset, infatti, ha fatto sapere di aver acquistato anche i diritti per la messa in onda di Mr. Wrong, la serie con protagonista Can yaman nei panni di uno "sciupafemmine".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A differenza di DayDreamer, però, Mr. Wrong è composta da un numero decisamente inferiore di spettatori, dato che in Turchia la serie è stata cancellata in anticipo per via dei bassi ascolti registrati.

Le prime anticipazioni sulla nuova serie Love is in the air

In Italia, però, complice il grande successo e l'immensa popolarità di cui gode in questo momento Can Yaman, Mediaset ha deciso di puntare lo stesso su questo prodotto che al momento risulta essere destinato alla prima serata di Canale 5 a partire dal prossimo mese di giugno.

Le anticipazioni riguardanti Love is in the air rivelano che la protagonista femminile di questa nuova serie sentimentale sarà la giovane e bella fioraia Eda, che si farà conoscere fin dal primo momento per il suo carattere impulsivo, che non passerà affatto inosservato.

La ragazza, infatti, si ritroverà ad essere coinvolta in un grosso equivoco che la porterà a scontrarsi con l'affascinante uomo d'affari Serkan. Tra i due, poi, col passare del tempo nascerà un'inaspettata alchimia.