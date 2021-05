Domenica 9 maggio è stata registrata una nuova puntata di U&D, la seconda di questa settimana. Le anticipazioni che circolano in rete, fanno sapere che il protagonista del giorno è stato Riccardo. Il cavaliere ha sparato a zero su Roberta, con la quale ha chiuso definitivamente, e su Ida e Armando: tutti e tre avrebbero raccontato bugie alla redazione e le donne si sarebbero accordate con Guarnieri per riapparire davanti alle telecamere.

Le pesanti accuse di Riccardo negli studi di U&D

La puntata di U&D che Maria De Filippi ha condotto il 9 maggio, è stata quasi interamente dedicata all'ormai ex coppia formata da Riccardo e Roberta.

Ad una settimana di distanza dalla loro ultima apparizione, i due sono tornati in studio per confermare la fine della relazione.

Prima di lasciare definitivamente il programma, però, Guarnieri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, partendo dall'ex fidanzata.

Il pugliese, infatti, ha fatto sapere che lui e Di Padua si sarebbero messi d'accordo per tornare davanti alle telecamere dopo circa due mesi d'assenza: secondo il cavaliere, la dama avrebbe bisogno di visibilità per continuare a sponsorizzare prodotti sui social network.

La diretta interessata ha smentito tutto, ma i presenti pare si siano lasciati convincere dalle parole di Riccardo soprattutto dopo aver saputo dalla conduttrice che lui non voleva neppure partecipare alla registrazione del giorno.

Armando e Riccardo di U&D vicini ad alzare le mani

Due altre persone sulle quali Riccardo ha avuto da ridire, sono la ex Ida e Armando. Il pugliese ha fatto sapere che Platano avrebbe parlato male della redazione più volte in sua presenza, ma lui non lo può dimostrare perché lei gli avrebbe fatto lasciare il cellulare sul tavolo per evitare che registrasse le sue conversazioni.

Le anticipazioni di U&D del 9 maggio, inoltre, aggiornano i fan dell'atteggiamento aggressivo che la parrucchiera ha avuto nei confronti dell'ex fidanzato, soprattutto dopo che lui l'ha accusata davanti a tutti di aver detto parecchie bugie.

Anche Armando è stato tirato in ballo in questa accesa conversazione: Guarnieri ha sostenuto che tra Incarnato e Roberta ci sarebbe stato qualcosa in più di un'amicizia e, proprio in quel periodo, lui si sarebbe lasciato andare a brutte parole nei confronti di chi lavora per il programma di Canale 5.

Il napoletano ha negato tutto e tra i due è cominciata una lite che sarebbe sfociata in una rissa se gli altri non li avessero divisi in tempo.

Caos a U&D dopo le dichiarazioni di Riccardo

Chi ha assistito alla puntata di U&D registrata domenica 9 maggio, sostiene che la maggior parte dei membri del cast ha creduto a Riccardo e alle cose che ha raccontato. Tina Cipollari e Gianni Sperti, ad esempio, si sono schierati dalla parte di Guanieri sia quando ha reso pubblici i presunti accordi tra lui e Roberta, che quando ha accusato di falsità sia Ida che Armando.

Le parole del pugliese, quindi, hanno sollevato un vero e proprio polverone negli studi Elios, tant'è che a un certo punto tutti urlavano e il pubblico presente non sapeva a chi dare retta.

L'appuntamento che Maria De Filippi ha condotto il 9 maggio, si è concluso con l'uscita di scena di Riccardo e con i dubbi che quest'ultimo ha insinuato su parecchi protagonisti storici del Trono Over (due ex fidanzate e il "rivale" di sempre Incarnato). Chissà come si giustificheranno Ida, Armando e Roberta dalle pesanti insinuazioni che l'ormai ex collega di parterre ha fatto sul loro conto, le stesse che potrebbero minare la credibilità che hanno sempre avuto agli occhi degli opinionisti e dei telespettatori più affezionati.