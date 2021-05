Dopo dieci giorni dal grande giorno, Ariana Grande condivide finalmente le foto del suo matrimonio con i fans e svela tutti i retroscena. Per farlo decide di aprire le porte di casa alla prestigiosa rivista di moda Vogue Magazine.

La cerimonia si è tenuta in un soleggiato sabato pomeriggio di metà maggio nella casa della cantante a Montecito, un quartiere appartato e in mezzo al verde di Los Angeles. Ariana Grande ha detto di 'Si' al fidanzato Dalton Gomez in un bellissimo vestito disegnato appositamente per lei dalla stilista Vera Wang ispirato a Audrey Hepburn.

La cantante e l'agente immobiliare si frequentano dal febbraio 2020.

15 maggio 2021

In esclusiva a Vogue la pop star ha raccontato un simpatico aneddoto che riguarda la scelta del designer per il suo abito. In occasione del Met Gala 2018 Vera Wang aveva invitato Ariana Grande come sua accompagnatrice per l'evento più importante della moda. Le due diventarono amiche e alla fine della festa si erano promesse scherzosamente che se mai un giorno la cantante si fosse sposata, Vera avrebbe disegnato il suo vestito da sogno. Dopo tre anni il grande giorno è finalmente arrivato e Vera Wang ha tenuto fede alla promessa. Il vestito nuziale disegnato per Ariana è ispirato a quello di Audrey Hepburn nel film romantico 'Cenerentola a Parigi' del 1957.

E' un semplice vestito di seta con corpetto a cuore e una profonda scollatura sulla schiena, accompagnato da un velo di tulle corto fino alle spalle e addobbato con un fiocchetto di satin sul cerchietto. La creazione della stilista è stata abbinata con degli orecchini di Lorraine Schwartz con perle e diamanti di due carati e mezzo ciascuno (stimati con un valore sul milione di dollari) e dei tacchi plateau di Giuseppe Zanotti.

Per prepararsi alla cerimonia è stato chiamato il glam team personale della cantante, che la segue in tutti i suoi concerti ed eventi: la make up artist Ash K Holm che ha optato per un look naturale ed eyeliner perfetto, il parrucchiere Josh Liu che ha acconciato i capelli della cantante con dei boccoli raccolti in una half-up ponytail e la stylist Mimi Cuttrell che ha fatto da tramite tra Vera Wang e Ariana Grande per la creazione del vestito.

Ariana ha deciso, inoltre, di coprire molti dei suoi numerosi body tattoos per mantenere un look sobrio ed elegante.

Lo sposo, l'agente immobiliare 25enne Dalton Gomez, ha invece indossato un total look Tom Ford scuro con cravatta e camicia bianca.

Piccola cerimonia a Montecito

Alle quattro del pomeriggio, nella casa di Montecito, si è tenuta la cerimonia in cui Ariana Grande e Dalton Gomez si sono scambiati le promesse nuziali. Sebbene nella sua canzone 'Thank U Next' Ariana racconta di voler essere accompagnata all'altare da sua madre Joan Grande, è stato invece il padre Edward Butera ad avere questo onore. Negli ultimi tempi, complice anche la possibilità di passare più tempo a casa, il rapporto tra padre e figlia è migliorato molto e Ariana ha voluto condividere questo momento speciale con lui.

Edward ha portato Ariana per il corridoio della villa fino al salone che era stato addobbato appositamente con una cascata di fiori bianchi e rosa appesi al soffitto e numerose candele, tributo all'album della cantante 'Sweetener', simbolo del momento più doloroso della sua vita e che finalmente fa parte solo del passato. Lì Dalton e Ariana si sono giurati eterno amore sotto gli occhi dei famigliari e pochissimi intimi amici. Dopo la cerimonia e il rito delle foto, la festa si è spostata nel giardino interno della casa in cui era stata decorata e apparecchiata in modo impeccabile la tavola per la cena con fiori bianchi, candelabri e calici in cristallo. La festa è poi proseguita fino a tarda serata.