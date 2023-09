Dopo aver trascorso diversi mesi all’estero, a Londra, per via delle riprese degli adattamenti di Wicked di Jon M. Chu (un musical di Broadway del 2003 composto da Stephen Schwartz con libretto di Winnie Holzman), la popstar trentenne Arianna Grande si è esibita in un’inaspettata apparizione pubblica negli Stati Uniti con l'intento di celebrare la nuova linea di fondotinta della sua azienda di bellezza presso la gelateria Morgenstern’s Finest nel Greenwich Village.

I fans, che sono accorsi numerosi per scoprire i nuovi prodotti R.E.M. Beauty e gustarsi un gelato omaggio, hanno avuto un regalo ancora più grande di un semplice cono bi-gusto.

La cantante, infatti, si era nascosta dietro al bancone per poi comparire dal nulla e sorprenderli nei panni di un'improvvisata commessa.

'Oggi ha reso il mio cuore felice'

È stata la stessa Ariana Grande a pubblicare un video sulla sua pagina Tik Tok ufficiale con la caption "Oggi ha reso il mio cuore felice" che la ritrae accovacciata dietro il bancone della gelateria in un completo giallo acceso e occhiali oversize, per poi alzarsi in piedi e sorprendere i fans in veste da commessa chiedendo loro che gusto di gelato preferissero.

Ariana ha abbracciato i suoi sostenitori e fatto selfie con i moltissimi ammiratori emozionati di incontrarla aiutandoli a trovare il giusto match tra il loro incarnato e la shade di fondotinta corretto.

E proprio Tik Tok è stato il più grande testimone dell'evento e di come sia stata orchestrata la sorpresa. Come raccontato, la star si è nascosta dietro il bancone del negozio finché i fan non sono entrati, poi è sbucata per salutarli quando meno se lo aspettavano. All'interno di un video postato appunto su TikTok dalla stessa cantante, la si vede chiedere con tranquillità ai presenti: “Cosa possiamo darti?".

La reazione del fan è stato un urlo in piena regola non appena realizzato chi lo stesse in quel momento “servendo”.

In un altro filmato si vede sempre Arianna Grande mentre abbraccia un paio di fan in lacrime sostenendo di avere il cuore ricolmo di gioia per via degli incontri emozionanti che stava facendo. Grande ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di condividere presto altro, ma per ora solo questo.

L’ho guardato 100 volte. Grazie per essere venuti alla nostra gelateria @r.e.m. beauty! Sarà aperta fino a giovedì!".

Presso lo Sweetener Shoppe, i tanti sostenitori accorsi hanno potuto dunque scegliere la propria tonalità di fondotinta, assaggiare un gustoso gelato e assicurarsi della merce in edizione limitata.