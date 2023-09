Dopo mesi di rumor, Kylie Jenner, reality star di "Keeping Up with the Kardashian's" e Timothée Chalamet, attore francese in ascesa, hanno confermato la loro relazione scambiandosi baci e attenzioni romantiche in pubblico. Per il loro grande debutto hanno scelto il concerto della regina del pop Beyoncé che sta girando il mondo con il suo Reinassance World Tour. La coppia ha passato la serata con numerosi amici dello star system come tutto il clan delle Kardashian, Jeff Bezos con la compagna, Justin Bieber e Hailey Baldwin.

Gesti affettuosi in pubblico confermano la relazione

Ieri sera (5 settembre) Kylie Jenner e Timothèe Chalamet hanno deciso di ufficializzare la loro relazione davanti a tutto il mondo. Hanno fatto il loro ingresso nell'arena SoFi Stadium: Kylie indossava un vestito con stampa di Maison Margiela, stivali neri, orecchini d'oro e una mini Kelly di Hermès. Timothèe ha optato per un look più casual con una felpa nera con stampa, pantaloni neri e cappellino da baseball calato sul volto.

Una volta iniziata la performance di Queen B. i due si sono sciolti e hanno iniziato a scambiarci baci e gesti affettuosi in pubblico che sono stati subito catturati dagli obbiettivi dei numerosi fotografi. Inizialmente Kylie era appoggiata sulla transenna mentre l'attore di Dune sorseggiava un cocktail.

In seguito l'imprenditrice ha voluto nascondersi dagli obbiettivi e si è messa dietro al fidanzato circondandolo con le braccia, mentre lui teneramente le baciava le nocche delle mani.

La loro prima apparizione pubblica ha diviso i fan tra chi sostiene la coppia e chi invece pensa che le loro vite siano troppo diverse perchè le cose possano funzionare.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet: coppia dall'Aprile 2023

Secondo i tabloid i due avrebbero iniziato a frequentarsi nell'Aprile 2023, poco dopo la fine della relazione tra Kylie Jenner e l'ex compagno Travis Scott da cui ha avuto i due figli Stormi e Aire. Per svariati mesi la coppia non si sarebbe mai fatta vedere in pubblico, ma continuavano a aumentare i rumor a causa di ripetuti avvistamenti.

Ad inizio estate sembrava esserci stato un allontanamento tra Kylie e Timothèe, per poi riallacciare i rapporti nell'agosto 2023. Nonostante i numerosi rumor i fan sono rimasti divisi fino all'ultimo, tra chi avesse deciso di credere alle news e chi supponeva fosse tutta un azione pubblicitaria per promuovere il prossimo film di Chalamet che lo vedrà sugli schermi nei panni di Willy Wonka.