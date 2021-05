Ariana Grande è ufficialmente una moglie. A diffondere la notizia è stato il tabloid autorevole TMZ. La cantante ha detto 'lo voglio' al fidanzato Dalton Gomez, questo weekend, in una intima cerimonia informale nella sua casa di Los Angeles.

Matrimonio segreto a Montecito

Ariana Grande si sarebbe sposata in gran segreto questo weekend con il fidanzato Dalton Gomez. Ai festeggiamenti hanno partecipato non più di venti invitati, che comprendevano i famigliari e gli amici più stretti della coppia. Non è chiaro se il matrimonio fosse stato organizzato appositamente per questo weekend o i due abbiamo deciso di fare un gesto folle d'amore, in quanto non c'è stata una vera e propria cerimonia ma solo il rito dello scambio degli anelli che è avvenuto in modo semplice e informale.

Dopo lo scambio dei voti, che si è tenuto alle 4 del pomeriggio nel giardino privato della casa addobbato appositamente con bouquet di fiori bianchi e rosa, la festa è continuata fino a tarda serata.

La casa di Montecito è stata acquistata da Ariana nel 2020 dalla conduttrice televisiva Ellen DeGegeneres per quasi 7 milioni di dollari. E' una villetta immersa nella natura ed è stata la location perfetta per una festa lontano da occhi indiscreti e dai paparazzi. Secondo i vicini di casa, la cantante, avrebbe fatto portare intorno alla villa alberi e cespugli finti per nascondere totalmente ogni possibile visuale e avrebbe messo dei sensori per coprire i rumori.

La cantante e l'agente immobiliare non hanno ancora personalmente confermato la notizia sui loro social.

Dalton le ha fatto la proposta a dicembre

Il 25enne Dalton Gomez è un agente di case immobiliari di lusso a Los Angeles. Alla fine del 2019 la cantante era alla ricerca di nuovi immobili per fare degli investimenti. Galeotta del loro primo incontro fu la villa nel quartiere di Hollywood Hills che li fece conoscere. Ariana, infatti, finì per acquistare da Dalton la casa per 13 milioni di dollari e i due iniziano a frequentarsi come amici.

E' nel febbraio 2020 che scatta la scintilla e, complice il lockdown dovuto alla pandemia, i due iniziano a passare molto tempo insieme nella villa di Hollywood Hills dove Ariana si era da poco trasferita. Sotto consiglio di Dalton, Ariana, acquista altre due proprietà a Los Angeles: un piccolo cottage da ristrutturare con piscina a Hillside per 9 milioni di dollari e la famosa casa di Montecito.

Nel dicembre 2020 Dalton le fa la proposta con un anello di diamanti disegnato da lui stesso. E' un' anello di fidanzamento unico con un diamante a cui è stata affiancata una perla. La perla è infatti un simbolo importante per Ariana che le ricorda l'ultimo regalo ricevuto dal nonno Frank Grande alla quale la cantante era estremamente legata. Dalton è stato accettato molto bene dalla famiglia di Ariana, la madre della cantante Joan Grande ha pubblicamente commentato 'Sono molto felice di accogliere Dalton nella nostra famiglia. Ariana, voglio molto bene a te e Dalton. Brindiamo al per sempre felici e contenti! yay! xoxo'.

I fan sono rimasti molto sorpresi dalla notizia del matrimonio, in quanto solo nel 2018 Ariana Grande stava per convolare a nozze con il comico del 'Saturday Night Live Show' Pete Davidson, ma nonostante ciò hanno mostrato il loro supporto alla loro beniamina e alla nuova coppia di sposi.