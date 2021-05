Manca veramente poco all'inizio delle riprese della nona edizione di Bake Off Italia, ad annunciarlo è stata la stessa Benedetta Parodi tramite il suo profilo Instagram. La location del programma sarà sempre Villa Borromeo d'Adda e tra i giudici non è stata confermata Csaba Dalla Zorza.

Al via le riprese di Bake Off Italia

Era il 22 gennaio quando si concludeva il "ciclo 2020" delle varie produzioni targate Bake Off Italia. Con la vittoria de I Conviventi si chiudeva l'ultimo spin-off del programma, quello sottotitolato Dolci sotto un tetto, ma tra pochi giorni si rimetterà in moto la macchina del programma in onda prossimamente su Real Time.

Infatti è stata la stessa Benedetta Parodi a svelare, tramite alcune storie su Instagram pubblicate nella mattinata del 4 maggio, che "le riprese per la nuova stagione di Bake Off Italia inizieranno settimana prossima" (quella tra il 10 e il 16 maggio, ndr). Per la conduttrice piemontese, che si trova al timone del programma dalla prima edizione, nella giornata odierna ci sarà la fatidica prova dei costumi di scena e in più avrà la possibilità di visitare il tendone, luogo cult dove vengono effettuate le riprese, che per il terzo anno di fila verrà ospitato nel parco di Villa Borromeo d'Adda (nella città di Arcore).

Come annunciato dalla stessa conduttrice le riprese la impegneranno per i prossimi tre mesi: "Bake Off è bella, ma anche molto tosta".

Confermata come location Villa Borromeo d'Adda

Il parco di Villa Borromeo d'Adda verrà occupato dalla produzione del programma fino al 21 settembre in quanto, dopo le registrazioni della nona edizione di Bake Off Italia, avverranno come di consuetudine le riprese di alcuni spin off. Probabilmente anche quest'anno ci sarà Junior Bake Off Italia, visto che a fine 2020 sono stati aperti i casting per l'edizione del 2021 (che sarà la settima).

La messa in onda del programma è stata fissata per l'autunno, ma la data non è stata ancora confermata. Probabilmente verrà annunciata durante la presentazione dei palinsesti dei canali Discovery.

Csaba Dalla Zorza fuori dalla rosa dei giudici

Se Benedetta Parodi è stata confermata alla conduzione, non vi è ancora certezza per quanto riguarda chi andrà a comporre la rosa completa dei giudici.

L'unica cosa certa è che Csaba Dalla Zorza non prenderà parte a questa edizione. Ad annunciarlo è stata lei stessa durante un'intervista rilasciata recentemente a Il Fatto Quotidiano: "Purtroppo quest’anno non ci sarò, mi dispiace un po’ ma è stato deciso così".

Dovrebbero essere confermati, invece, come giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, ma non è dato sapere se al "trio" verrà aggiunta un'altra figura.