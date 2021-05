Nel corso delle prossime settimane, in Beautiful giungerà il momento propizio per la vendetta di Quinn contro Brooke.

La moglie di Eric, infatti, entrerà in possesso del filmato in cui Bill e Brooke si saranno baciati e, con uno stratagemma, farà in modo che anche Ridge e Katie lo vedano. Ciò porterà allo sfascio di entrambe le coppie. Katie lascerà Bill mentre Ridge non ne vorrà più sapere di Brooke e se ne andrà da Shauna a Las Vegas.

Anticipazioni Beautiful: Quinn viene a sapere del bacio tra Bill e Brooke

In Beautiful, l'astio tra Brooke e Quinn sarà destinato a durare nel tempo.

La moglie di Eric vorrà farla pagare a Logan, soprattutto dopo che quest'ultima non avrà esitato a chiedere a Eric di porre fine al loro matrimonio. L'occasione propizia giungerà nel momento in cui Shauna rivelerà a Quinn di essere in possesso di un video che immortalerà il bacio tra Bill e Brooke. La madre di Flo non vorrà utilizzarlo per non compromettere la ritrovata serenità di Ridge il quale, come noto, si sarà riappacificato con Brooke dopo quanto avvenuto durante le nozze saltate di Zoe e Thomas.

Quinn fa in modo che Ridge e Katie vedano il filmato del bacio

Quinn invece, sarà di tutt'altro avviso e farà una copia del filmato all'insaputa dell'amica Shauna. Fuller quindi, caricherà il video in una cornice digitale posta a casa di Brooke dove, di lì a poco, tutta la famiglia si riunirà per festeggiare la riappacificazione tra Brooke e Ridge.

Proprio durante i festeggiamenti, Ridge armeggerà con la cornice digitale e, con grande sorpresa, si ritroverà ad assistere al bacio tra la moglie e Bill Spencer. Anche Katie, presente al party, rimarrà basita e sarà furiosa con Bill, mentre quest'ultimo e Brooke cercheranno di giustificarsi dicendo che si sarà trattato solo di un momento di debolezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Quinn si vendica di Brooke, Ridge fugge con Shauna

A nulla varranno i tentativi di giustificarsi dei due, visto che Ridge furioso, mollerà un pugno in pieno volto a Bill. Katie in seguito, deciderà di lasciare Bill, mentre quest'ultimo la supplicherà di non andarsene. Ridge invece, non ne vorrà più sapere di Brooke e se ne andrà da Shauna, dopo aver seguito il consiglio di Quinn.

La vendetta di Fuller sembrerà essersi compiuta, ma non sarà finita qui.

Dalle anticipazioni su ciò che andrà in onda nel corso delle prossime settimane, si viene a sapere che Ridge passerà una notte folle con Shauna a Las Vegas, affogando i suoi dispiaceri nell'alcool. Al suo risveglio, lo stilista avrà solo dei vaghi ricordi di ciò che sarà accaduto e si scoprirà ben presto che l'uomo avrà sposato proprio Shauna nella notte trascorsa insieme. Come la prenderà Brooke? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.