In Beautiful saranno in arrivo nuovi colpi di scena. Ridge, nel corso delle prossime puntate, sposerà Shauna durante una notte folle a Las Vegas dove, tra l'altro, si ubriacherà nel tentativo di dimenticare le vicissitudini sentimentali con Brooke. Al suo risveglio non ricorderà nulla del matrimonio e cercherà di far pace con Logan, salvo poi scoprire, suo malgrado, di essersi sposato con Shauna.

Ridge si ubriaca e sposa Shauna a Las Vegas

Tra Ridge e Brooke i problemi di coppia saranno destinati a non finire. I due sembreranno sul punto di riappacificarsi dopo che Thomas verrà smascherato nel corso delle sue nozze con Zoe.

I coniugi Forrester, però, si ritroveranno di nuovo nella bufera, nel momento in cui Quinn farà in modo che Ridge e Katie vedano il filmato del bacio tra Bill e Brooke. Un duro colpo che porterà Katie e Ridge ad allontanarsi dai rispettivi consorti. Sarà così che lo stilista deciderà di seguire Shauna a Las Vegas, trascorrendo con lei una nottata a base di alcol e divertimento. Annebbiato dai fumi dell'alcool, Ridge arriverà addirittura a sposare Shauna.

Ridge scopre di aver sposato Shauna, come reagirà?

Dando uno sguardo alle trame relative ai prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5, si evince che Ridge al suo risveglio, ancora intontito per la sbronza della sera prima, non ricorderà nulla delle nozze e si ritroverà di nuovo a Los Angeles.

L'uomo quindi, ignaro di ciò che ha combinato a Las Vegas, deciderà di riavvicinarsi a Brooke, la donna che, nonostante tutto, non ha mai smesso di amare. Proprio mentre i due staranno mettendo da parte le loro divergenze passate e saranno pronti a darsi un'altra possibilità, Ridge scoprirà, suo malgrado, di aver sposato un'altra donna.

Shauna, infatti, si presenterà da Forrester mostrandogli il certificato di nozze. Come reagirà Ridge alla notizia?

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Ridge e Shauna si sono sposati

In Beautiful le cose per Ridge non si metteranno bene. Lo stilista dovrà rimandare ancora una volta i suoi progetti con Brooke a causa del matrimonio con Shauna.

A questo punto, l'uomo si vedrà costretto a raccontare la verità a Logan la quale, come prevedibile, ne sarà sconvolta. Ma Shauna com'è riuscita a sposare Ridge, visto che quest'ultimo è ancora legato legalmente a Brooke? A quanto pare i documenti del divorzio da Logan sono già stati consegnati in tribunale nonostante, sino a quel momento, siano stati custoditi in un cassetto dallo stesso stilista. Ben presto anche questo mistero sarà svelato e a quanto sembra dietro alle nozze di Shauna e Ridge potrebbe esserci lo zampino di Quinn.

Per non perdere nulla di ciò che andrà in onda prossimamente su Canale 5, si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40.