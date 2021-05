Prosegue senza intoppi la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta: la coppia è tornata a mostrarsi finalmente insieme sui social dopo molti giorni di silenzio. L'occasione per farsi vedere è stata una mini-vacanza che la giornalista volto di punta di DAZN e l'attore turco si sono concessi nella magica Costiera Amalfitana. Tra un tuffo in mare, coccole e momenti di passione, Diletta e Can hanno messo a tacere le voci di una nuova crisi e hanno mostrato di essere più affiatati ed uniti che mai. Paesaggi mozzafiato e luoghi incantevoli hanno completato il quadro perfetto.

Un week-end d'amore in barca

Un week-end d'amore quello che si sono regalati Can Yaman e Diletta Leotta. Mentre cresce l'attesa per Mr Wrong - Lezioni d'Amore, la soap turca che debutterà il 31 maggio su Canale 5 e vede proprio Can nei panni dell'attore protagonista, i due belli dello showbiz hanno accontentato i fan che da tempo chiedevano come proseguisse la loro relazione. Da diversi giorni la coppia non compariva insieme su Instagram, ma la gita in barca ed i giorni di relax hanno cambiato le cose.

In barca, sereni ed in ottima forma, Diletta e Can hanno postato degli scatti sui rispettivi profili Ig, nonché delle Stories attraverso le quali traspare il clima sereno e d'amore che i due giovani hanno respirato durante i momenti che hanno condiviso.

Entrambi bellissimi, Leotta e Yaman hanno ancora una volta voluto dimostrare che nella loro relazione non vi è nulla di costruito e, anche se al momento, sempre che non ci siano dei colpi di scena, il matrimonio sembra essere stato rimandato, la complicità tra i due è palpabile.

Il futuro della coppia più seguita dalla cronaca rosa

Nell'attesa di iniziare le riprese di Sandokan, che dovrebbero prendere il via il prossimo luglio, Yaman si è mostrato di nuovo allegro e sereno, come non accadeva da tempo. Pare proprio che l'attrazione tra l'Italia e Can sia reciproca: amato dalle fan e osannato come un vero e proprio sex-symbol, l'attore nato ad Istanbul pare avere tutte le intenzioni di costruire ed affermare nel Belpaese la sua carriera artistica.

D'altra parte non solo il lavoro, ma adesso anche l'amore lo lega al nostro Paese.

Anche Diletta, che pare abbia deciso di restare a vivere a Milano, dove risiede anche per essere vicina alla sede dell'emittente per la quale lavora, è apparsa molto lieta di passare del tempo con il suo fidanzato. Basteranno questi scatti a zittire tutti coloro che ancora dubitano sulla veridicità della love story tra i due? Questo è ciò che si augurano Can e Diletta, ma non è certo escluso che qualche 'leone da tastiera' non voglia tornare ad infierire sulla coppia.