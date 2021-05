In Una vita le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Marcia, infatti, verrà a sapere da Andrade tutta la verità su Santiago e Genoveva e lo farà proprio il giorno delle nozze dei due. Per questo correrà in chiesa per impedire il matrimonio ma non arriverà in tempo. Felipe e Genoveva, infatti, saranno già marito e moglie. Cosa accadrà ora? Dalle anticipazioni, si viene a sapere che la giovane brasiliana avrà un malore e che in seguito deciderà di lasciare Santiago trasferendosi in soffitta.

Una vita: Andrade confessa a Marcia la verità su Genoveva e Santiago

Nel corso delle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5, Andrade sarà in fin di vita a causa di un pestaggio e chiederà a Mendez di poter parlare con Marcia. Il trafficante, infatti, vorrà confessare tutta la verità alla ragazza prima di morire. Seppur con riluttanza, Sampaio deciderà di andare in carcere e qui scoprirà per bocca del suo aguzzino che Genoveva ha sempre tramato alle sue spalle per allontanarla da Felipe. Ma non è tutto, perché Andrade le confesserà che Santiago è sempre stato complice di Salmeron. Una rivelazione che lascerà senza parole Marcia, la quale verrà anche sapere che il bambino che aspetta Genoveva potrebbe essere proprio di Becerra e non di Felipe.

Marcia corre in chiesa per impedire le nozze di Felipe e Genoveva

In Una vita, le rivelazioni sconvolgenti di Andrade porteranno Marcia a prendere una decisione. Uscita dal carcere, la ragazza correrà verso la chiesa, visto che proprio quel giorno si celebreranno le nozze di Felipe e Genoveva. Riuscirà ad arrivare in tempo per impedire il matrimonio?

Dando uno sguardo alle anticipazioni, per Marcia sarà una lotta contro il tempo. La ragazza non riuscirà a procurarsi una carrozza, motivo per il quale monterà a cavallo per raggiungere in fretta e furia la chiesa prima che sia troppo tardi. Intanto Felipe e Genoveva, dopo vari imprevisti, saranno dinnanzi al parroco pronti a pronunciare i voti nuziali.

Una vita, spoiler: Marcia non arriva in tempo e ha un malore

I telespettatori di Una vita rimarranno con il fiato sospeso sino all'ultimo. Marcia infatti riuscirà ad arrivare in chiesa, ma lo farà subito dopo che il prete avrà dichiarato Genoveva e Felipe marito e moglie. La ragazza non riuscirà ad impedire il matrimonio e, resasi conto di aver perso per sempre l'uomo che ama, avrà un malore sul sagrato della chiesa. Marcia rimarrà incosciente per un giorno intero e, quando si riprenderà, deciderà di lasciare Santiago e la pensione per rifugiarsi in soffitta. Intanto, Genoveva e Felipe saranno in viaggio di nozze, mentre Marcia vorrà trovare un modo per stare con Alvarez Hermozo nonostante le nozze di quest'ultimo con Salmeron.