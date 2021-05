Prende il via lunedì 31 maggio su Canale 5 la nuova soap con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. L'appuntamento con Mr Wrong - Lezioni d'Amore è fissato per le ore 14.45: Ezgi Inal e Ozgur Atasoy daranno vita a una serie romantica e divertente. Nelle puntate trasmesse fino al 4 giugno, Ezgi conoscerà Ozgur, e se inizialmente i due ragazzi sembreranno non avere alcun punto in comune, ben presto tra di loro nascerà una bella amicizia destinata a sfociare in qualcosa di più importante.

Ezgi perde il lavoro e la casa

Le anticipazioni di Mr Wrong delle puntate in onda dal 31 maggio al 4 giugno prendono il via dalla festa che Ezgi deciderà di organizzare per festeggiare il compleanno del suo fidanzato.

Ad avere un'amara sorpresa, però, sarà proprio l'event planner poiché scoprirà che il suo uomo la tradisce. Dopo tre mesi, la Inal non avrà ancora superato la delusione tanto che avrà un incidente con l'auto aziendale per via della sua distrazione. A causa di tale avvenimento perderà perfino il lavoro ma poco dopo l'ex Soner la chiamerà per cacciarla anche fuori casa.

Presa dalla sconforto, Ezgi avrà una dura discussione con uno sconosciuto, proprio Ozgur, che salirà sul su stesso taxi. Dopo aver scoperto che alla guida dell'auto con cui ha avuto un incidente c'era un affascinante medico, Ezgi deciderà di concedersi una bella serata con le sue amiche presso il ristorante La Gabbia. Qui, lasciata sola dalle amiche che non si presenteranno all'appuntamento, Inal scoprirà che il proprietario del locale è proprio Ozgur e si ubriacherà al bancone.

Il ristoratore, definito "l'uomo sbagliato", sarà anche il vicino di casa di Cansu, l'amica che offrirà ospitalità a Ezgi dopo che questi sarà senza un testo sulla testa.

Il ristoratore e l'event planner stringono un accordo

Ezgi e Ozgur diventeranno amici e stringeranno addirittura un patto: Ezgi si fingerà al fidanzata del ristoratore per mettere a zittire la madre che lo vorrebbe presto sposato, mentre Ozgur aiuterà l'event planner a conquistare il medico che l'ha investita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Ezgi accetterà di accompagnare così l'amico al matrimonio della sorella, mentre Ozgur inviterà Ezgi a farsi desiderare prima di accettare l'invito del giovane medico. Questa tattica si rivelerà vincente.

Mentre Cansu dovrà darsi da fare con Levent, che non vuole rivelare alla figlia di avere una relazione, nuovi problemi in vista per la coppia di protagonisti.

La madre di Ozgur inviterà il figlio con la fidanzata il giorno prima del matrimonio, ma proprio in quel giorno Ezgi avrà l'appuntamento con il dottore. Tra i due giovani ci saranno nuove discussioni.