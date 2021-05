La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco non solo sui giornali di Gossip ma anche in televisione. Questo pomeriggio, nel corso della trasmissione Quelli che il calcio, c'è stata una nuova imitazione della conduttrice sportiva Brenda Lodigiani che ha "fatto chiarezza" sulle voci di crisi con Can e sul fatto che la loro relazione sia soltanto "creata a tavolino". La finta Diletta ha detto basta, ammettendo di essere stufa delle falsità che vengono scritte e dette sul suo conto.

La nuova imitazione di Diletta Leotta a Quelli che il calcio, si parla di Can

Nel dettaglio, l'imitazione di Diletta Leotta fatta da Brenda Lodigiani nel programma sportivo di Rai 2, ruotava intorno al post polemico che questa settimana la conduttrice sportiva ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram. Un messaggio chiaro e diretto, con il quale la Leotta ammette di essere stufa delle dicerie che si leggono sul conto, tanto da ribadire che ormai viene descritta come se fosse una sorta di "mangiauomini".

"Perché se frequento un attore bellissimo e siamo felici, deve essere per forza una montatura" ha ribattuto l'imitatrice di Diletta durante Quelli che il calcio. "Sono arrabbiata, affranta.

Basta con queste falsità. Sono una ragazza 'aio e ojo'" ha proseguito durante lo sketch comico che sta già spopolando in rete e sui social.

Barbara d'Urso punzecchia Diletta Leotta

Insomma la bella Diletta e la sua turbolenta storia d'amore con il divo turco della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, continuano a tenere banco in televisione.

Nei giorni scorsi di lei se ne è parlato anche nel corso del talk show di Barbara d'Urso, Pomeriggio 5. La conduttrice partenopea ha lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Diletta, prendendo le distanze dalle sue parole contro i paparazzi.

Per la conduttrice, infatti, Diletta dovrebbe ringraziare i fotografi che le stanno dietro e che le danno importanza.

Poi ha aggiunto che, siccome è ancora troppo giovane per capire certi meccanismi, farebbe meglio a "stare zitta".

Il silenzio di Can Yaman e Diletta Leotta sui social

Parole che non sono passate inosservate quelle di Barbara d'Urso, anche se va detto che la Leotta in questi giorni non ha proferito parola. La conduttrice sportiva, così come il suo fidanzato Can Yaman, sembrano essere meno attivi del solito sui social, dove ormai da diverse settimane non postano più foto o storie in cui appaiono in dolce compagnia l'uno dell'altro. In attesa di scoprire come si evolverà questa love story e se ci sarà davvero il lieto fine, Can Yaman continua ad essere il protagonista indiscusso di Canale 5 e a breve debutterà in prime time con la nuova serie tv dal titolo Mr.

Wrong.