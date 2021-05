Le anticipazioni della famosa soap opera turca DayDreamer sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 maggio, Sanem farà di tutto per aiutare il suo amato Can a recuperare la memoria e a ricordarsi della loro relazione. La scrittrice userà diverse strategie, ma l'uomo sembrerà non ricordare nulla del suo passato. In seguito Leyla verrà promossa da Can come responsabile commerciale dell'agenzia. Sanem, invece, comincerà a essere gelosa di Ayca, la figlia del signor Nasim, tanto che la giovane diventerà la sua rivale in amore.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem aiuta Can a recuperare la memoria

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem cercherà in tutti modi di aiutare Can a recuperare la memoria. La scrittrice tenterà diverse strategie, ma non avrà successo, così fingerà di essere arrabbiata con il suo amato in modo che lui possa ricordarsi di lei e soprattutto della loro storia d'amore. In seguito Sanem ascolterà di nascosto una particolare conversazione tra Can e Aziz, nella quale il suo amato affermerà di non provare nulla per lei. La scrittrice sarà assai angosciata dopo aver sentito le dure parole di Can, così deciderà di cambiare strategia ancora una volta. Frattanto Leyla dovrà risolvere alcuni problemi poiché, a causa dell'assenza di Sanem e di Can, il lavoro con Asim rischierà di andare a monte, ma la donna avrà una bella idea e riuscirà a salvare la situazione.

Can promuove Leyla come responsabile commerciale

Cengiz si farà cacciare di casa da Muzzafer e cercherà riparo da Mevkibe e da Nihat. In seguito Can promuoverà Leyla come responsabile commerciale e poi annuncerà la novità in ufficio. Poco dopo, Divit andrà con Sanem a un'importante riunione presso l'ufficio del signor Nasim.

Durante il viaggio, Can e Sanem discuteranno riguardo la strada da percorrere per evitare il traffico. L'idea di Sanem, alla fine, risulterà vincente e la giovane arriverà all'appuntamento prima di Divit. La scrittrice farà di tutto pur di convincere Nasim a lavorare con l'inesistente regista Arthur Capello, ma purtroppo non ci riuscirà.

Sanem gelosa di Ayca

Can e Sanem saranno assai insoddisfatti per non essere riusciti a convincere il signor Nasim, così torneranno in agenzia e con l'aiuto di tutti si metteranno alla ricerca di un attore bravo, ma poco conosciuto, che possa interpretare la parte del finto regista Arthur Capello. In seguito Sanem conoscerà un certo Hayati Tokmak, un attore di teatro. Infine Deren, Cengiz, Muzzafer, Can e Sanem faranno la conoscenza di Ayca, la figlia del signor Nasim. Non ci vorrà molto, però, prima che la giovane esperta di arrampicata e sport estremi, scateni la gelosia di Sanem e diventi la sua rivale in amore. La scrittrice non sopporterà la vicinanza tra Ayca e Can e sarà assai preoccupata che la donna possa davvero interessare al fotografo.