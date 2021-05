Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip, dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore e il paparazzo Paolone, nel corso di un'intervista al settimanale Mio, è tornato a parlare della coppia del momento, rivelando qualche retroscena. Secondo lui sarebbe la presentatrice sportiva di Dazn a mettersi d'accordo con i fotografi per farsi immortalare con il fidanzato. Inoltre Paolone ha anche fornito la sua versione dei fatti in merito al weekend al lago di Como, insinuando dubbi su Can e Diletta.

I dubbi di Paolone sulla storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta

Paolone ha sempre nutrito dubbi in merito alla relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta. In particolar modo, secondo il paparazzo, la loro storia d'amore sarebbe stata creata a tavolino per questioni di visibilità. In merito agli ultimi aggiornamenti sulla coppia del momento, Paolone ha dichiarato: ''Credo che Can si fosse un po' stufato di questo gossip e che per questo avesse preso le distanze, anche disattivando i social. Ma dietro a questa storia palesemente finta ci sono affari!''.

Per Paolone sarebbe Diletta a chiamare i fotografi

Paolone ha poi parlato delle recenti polemiche di Diletta Leotta riguardanti l'invadenza dei paparazzi, in cui l'inviata di Dazn si è anche lamentata di alcuni droni che la spierebbero quando si trova a casa.

A tal proposito, Paolone ha affermato: ''L'abbiamo creata noi! È diventata un personaggio grazie a noi paparazzi. Dovrà preoccuparsi solo quando non la seguiremo più''. Il paparazzo ha affermato che sarebbe la stessa Diletta a mettersi d'accordo con i fotografi per fare gli scatti: ''Lei lamenta l'invadenza del gossip, ma poi chiama i fotografi per farsi fare questi servizi''.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta avrebbe fatto guadagnare entrambi

Paolone ha poi fornito le sue motivazioni riguardanti la non veridicità della relazione fra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta. Davvero potrebbero aver ottenuto qualcosa creando una storia a tavolino? Secondo il paparazzo la coppia avrebbe guadagnato visibilità e soldi, ma l'attore turco potrebbe aver perso credibilità agli occhi delle ammiratrici: ''Penso che Can abbia perso la stima di molte fan che hanno capito che la storia è finta''.

Dopo gli scatti della coppia del momento a Como, Yaman e Leotta non sono più apparsi insieme e non hanno condiviso niente con i loro follower. In merito al week end al lago e agli scatti pubblicati su un noto magazine, il paparazzo ha dichiarato: ''Le foto sono state fatte in fretta e furia. Hanno trascorso un romantico weekend? No, sono andati a fare uno shooting fotografico''.