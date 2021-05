Nella puntata di DayDreamer di martedì 18 maggio, le trame saranno incentrare soprattutto sull'eredità di Melahat e i problemi alla Fikri Harika per la compagna della Woman Art Kozmetic. Un focus particolare verrà dedicato al personaggio di Selim, che davanti a Mihriban e Huma si mostra diverso da ciò che è in realtà.

Selim e le bugie dette a Huma e Mihriban

Selim non è la persona che vuol far credere di essere. Non naviga in buone acque, anzi, è perennemente al verde, al punto da ritrovarsi a chiedere soldi a Mihriban, che di buon grado accetterà di darglieli.

Sarà talmente spiantato che non potrà neppure permettersi un taxi, optando spesso per l'autostop. Nonostante ciò non si allontanerà da Huma, anzi, la donna rimarrà sempre un suo "obiettivo", in questo modo può almeno scroccargli qualche pranzo in un bel ristorante o magari anche dei soldi.

Non sarà interessato a mamma Divit a livello sentimentale, anche perché Selim ha già una compagna. Infatti si trova a Istanbul proprio per racimolare del denaro da poterle inviare.

Can, Sanem e la fine della loro vacanza sull'isola deserta

Can e Sanem, dopo la notte trascorsa sull'isola deserta, si appresteranno a fare rientro in albergo. "Miracolosamente" Can riuscirà ad aggiustare la Moto, ma Sanem gli dirà che fin da subito ha capito che il mezzo in realtà non si è mai guastato e alla fine non sembrerà tanto dispiaciuta di essere caduta nella "trappola" di Can.

Al rientro in albergo i due accenderanno i rispettivi cellulari, che inizieranno a squillare all'impazzata e tramite una telefonata di Deren capiranno che le cose in agenzia non vanno come dovrebbero, proprio a causa della "sfida" con la Dreams Advertising.

Melahat e la generosità smisurata dopo l'eredità ricevuta

L'eredità ricevuta da Melahat manderà in visibilio la donna, al punto che diventerà di manica larga, spendendo soldi a destra e a manca.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche Leyla verrà informata dell'eredità ricevuta da Melahat e apprenderà la notizia proprio in presenza di Selim. L'uomo non si lascerà sfuggire la vicenda, visto che ha come argomento cardine "i soldi". Per questo s'informerà per sapere se la donna ha un marito e quando apprenderà che è single penserà a un modo per passare "all'attacco".

Intanto la procedura per l'acquisizione dell'eredità proseguirà e sarà il fratello di Melahat a occuparsi di tutto. Ovviamente servirà un avvocato e un notaio per eseguire le pratiche, così la donna preleverà dei soldi dal suo conto bancario per darli al fratello: sarà lui a occuparsi di tutte queste faccende burocratiche. Mevkibe sarà un po' dubbiosa, anche se si tratta del fratello Melahat non dovrebbe fidarsi e dargli a occhi chiusi tutti quei soldi, ma per la parrucchiera la sua amica si sta ponendo troppe preoccupazioni.