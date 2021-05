La coppia del momento Can Yaman - Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. Dopo le voci di crisi e di possibile rottura tra i due, questa settimana i due sono stati paparazzati dalla rivista Chi, mentre si godevano un weekend d'amore insieme in una spa sul lago di Como. Scatti che testimonierebbero il fatto che tra Can e Diletta non ci sarebbe alcuna aria di crisi, né tantomeno che la love story tra i due sia giunta al capolinea. Eppure, secondo il paparazzo Paolone, la storia tra Can e Diletta continuerebbe a fare acqua da tutte le parti e sui social ha smentito la versione dei fatti del settimanale affermando che i due si sarebbero visti solo per farsi le foto insieme.

Si riaccende la passione tra Can Yaman e Diletta Leotta: i due di nuovo insieme

Nel dettaglio, sulle pagine di Chi sono stati pubblicati un bel po' di scatti legati alla fuga d'amore romantica di Can e Diletta, i quali hanno scelto di ritagliarsi un momento tutto per loro e di "rifugiarsi" sul lago di Como. Peccato, però, che ad inseguirli ci siano sempre i paparazzi, i quali li hanno beccati mentre si lasciavano andare a coccole e carezze insieme, visibilmente presi l'uno dall'altra. Insomma, secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, per Can e Diletta la crisi sarebbe soltanto un lontano ricordo e ormai i due hanno ritrovato di nuovo la serenità e la felicità di una volta.

I nuovi sospetti di Paolone sulla coppia Can-Diletta

Tale versione dei fatti, però, ha fatto storcere il naso al paparazzo Paolone che sul suo profilo Instagram ha avanzato nuovamente dei sospetti sulla coppia del momento. Secondo la ricostruzione dei fatti del settimanale, Can e Diletta si sarebbero visti lo scorso sabato per passare insieme queste giornate d'amore sul lago di Como, ma Paolone ritiene che questa non sia la verità dei fatti.

"Vi dico solo che domenica pomeriggio, alle 16:00, lei era ancora a casa a Milano, poi è partita per il lago e già lunedì era in radio a Milano", ha scritto il paparazzo sul suo profilo ufficiale Instagram.

'Giusto il tempo delle foto', Paolone contro la coppia Can-Diletta

"Giusto il tempo di fare le foto", ha sentenziato ancora Paolone sui social, alimentando così nuovi dubbi e sospetti sulla coppia più chiacchierata e discussa del momento.

Il sospetto, quindi, è che Can e la Leotta si sarebbero visti non per passare il fine settimana insieme, bensì solo per fare gli scatti che poi sarebbero finiti sulla rivista di Gossip. Insomma, a distanza di quasi cinque mesi dall'uscita del gossip sulla coppia Leotta-Yaman, i dubbi continuano ad essere tanti. I due torneranno a fare chiarezza dopo questi sospetti del paparazzo Paolone? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.