Altro che crisi. Tra Can Yaman e Diletta Leotta tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi. La coppia più discussa e chiacchierata del momento, continua a tenere banco con le vicende legate al loro tormentato amore che attira dubbi e perplessità. Intanto, però, i due giovani innamorati vanno avanti per la loro strada, incuranti del giudizio altrui. Proprio in queste ultime ore, Can e Diletta hanno deciso di partire insieme e di concedersi un nuovo weekend d'amore in Costiera, scatenando una reazione contrariata dei fan, molti dei quali ritengono che sia l'ennesima "buffonata" della coppia.

Nuovo weekend d'amore per Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Diletta Leotta nel pomeriggio di venerdì ha postato una story in cui appariva in macchina al fianco del suo fidanzato Can Yaman.

I due erano in viaggio e la destinazione era proprio la splendida cornice della Costiera amalfitana, che farà da sfondo al loro nuovo weekend d'amore insieme.

Poche ore dopo, è stata ancora Diletta a postare uno scatto con il quale ha confermato che si trovava proprio lì, pronta a concedersi dei momenti di intimità con il suo fidanzato turco, dopo il chiacchiericcio e le polemiche di queste ultime settimane.

A confermare tale versione dei fatti, ci ha pensato anche il paparazzo Maurizio Sorge, il quale ha svelato che Diletta è arrivata nel primo pomeriggio a Roma, si è fermata per qualche ora a casa di Can e dopo aver organizzato il viaggio insieme, sono partiti alla volta della Costiera.

'Che disagio', sbottano i fan dopo la notizia del weekend d'amore di Yaman-Leotta

Eppure questo nuovo weekend d'amore della coppia del momento, continua a far storcere il naso ai numerosi fan che non credono nella veridicità di questo rapporto tra i due protagonisti del Gossip del momento.

In tanti, infatti, ipotizzano che sia l'ennesimo weekend organizzato a tavolino per scattare delle foto che poi usciranno, la prossima settimana, sulle varie riviste di gossip, così come era già accaduto per la fuga d'amore al lago di Como.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

"Che pena, lei poi ride sempre, che disagio", ha scritto un utente social mentre qualcun altro sostiene di non poterne più di questa farsa.

I fan contro la coppia Can-Diletta: 'Che buffoni'

"Buffoni, morti di fama. Lei ovviamente mette le stories per far sapere dove sta andando in vacanza, così da farlo sapere ai paparazzi", scrive un altro utente.

"Dai ragazzi, fate le foto per il giornaletto e poi per 15 giorni siete a posto", ha scritto un altro fan che ormai non crede più nella buona fede della coppia Can-Diletta.

"Can Yaman sta raschiando il fondo del barile, per me ha sbagliato tutto con questo pseudo flirt con la Leotta, si è inimicato le fan", ha aggiunto qualcun altro.