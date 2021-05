Il successo di Can Yaman non si ferma, nonostante l'attore abbia passato un periodo "burrascoso" fatto di pettegolezzi e polemiche per via della storia d'amore con la conduttrice radiofonica Diletta Leotta. La sua popolarità è in crescita soprattutto in Italia, anche se non mancano le critiche alle fiction di cui è protagonista. Non è una novità che negli ultimi tre anni Mediaset abbia acquistato sempre più produzioni straniere, soprattutto spagnole e turche. L'attore, comunque, continua ad essere molto apprezzato non solo dal pubblico femminile.

Anche Maurizio Costanzo ha elogiato più volte il giovane divo e recentemente ha anche difeso la scelta di acquistare le serie come DayDreamer e l'inedita Mr Wrong. Alle critiche di una lettrice, nella sua rubrica settimanale su Nuovo Tv, il giornalista ha replicato: "Se ne faccia una ragione e segua le serie che preferisce".

Una telespettatrice critica le serie straniere, Maurizio Costanzo: 'Se ne faccia una ragione'

Recentemente, parlando di DayDreamer - Le ali del sogno, Maurizio Costanzo ha dichiarato su Nuovo Tv: "I telespettatori lo apprezzano non solo per la bravura, ma anche per l'avvenenza". Il famoso giornalista ha affermato ciò nella sua rubrica presente ogni settimana sulla rivista di tv e Gossip.

Nello specifico, recentemente ha risposto ad una telespettatrice che lamentava l'eccessivo spazio dato in Italia alle soap straniere (basti pensare a Una Vita, Il Segreto e le serie tv turche). In vista dell'estate 2021 che, stando alle anticipazioni, riserverà al pubblico la visione di ben tre fiction non italiane, la lettrice ha commentato negativamente la scelta di Mediaset.

Il conduttore storico del Maurizio Costanzo Show ha risposto che le produzioni estere nei palinsesti italiani non rappresentano una novità e ha aggiunto: "Se ne faccia una ragione e si veda le sue serie televisive preferite".

In arrivo su Canale 5 le serie Mr Wrong con Can Yaman e Love is in the air, Costanzo: 'Costano meno'

Sempre nella rubrica gestita su Nuovo Tv da Maurizio Costanzo, la stessa telespettatrice ha evidenziato l'arrivo su Canale 5 di Mr Wrong - Lezioni d'amore con Can Yaman e Love is in the air (in originale Sen Çal Kapımı), due nuove serie televisive turche che andranno in onda durante l'estate 2021.

La lettrice vorrebbe vedere più serie italiane e meno straniere e ha elogiato produzioni nostrane come Il Paradiso delle signore e Un posto al sole, chiedendosi anche come mai non ne vengano realizzate altre. Dopo aver sottolineato ancora una volta che le soap straniere piacciono al pubblico italiano, Maurizio Costanzo ha cercato di spiegare la scelta della tv italiana di acquistare serie all'estero, piuttosto che produrne nuove in Italia. Il giornalista ha dichiarato: "Il motivo per cui trovano spazio nel nostro Paese è che probabilmente costano meno delle produzioni italiane".

Mr Wrong con Can Yaman nell'estate 2021 su Canale 5: trama

Nelle prossime settimane andrà in onda su Canale 5 un'inedita serie romantica interpretata da Can Yaman (alttualmente in tv con DayDreamer) e Özge Gürel, già sua partner in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

I due attori saranno i co-protagonisti di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la fiction incentrata sulla storia d'amore tra Özgür Atasoy ed Ezgi İnal. Lei è una giovane donna sfortunata in amore, lui è invece un incallito seduttore. Dal loro casuale incontro nascerà un particolare legame suggellato da un singolare accordo: lui le insegnerà come conquistare l'uomo giusto, mentre lei fingerà alla famiglia del giovane di essere la sua fidanzata.