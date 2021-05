Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine della quinta stagione e i colpi di scena delle ultime settimane di programmazione sono tanti. Secondo le anticipazioni per la puntata di mercoledì 5 maggio, Marcello (Pietro Masotti) si sentirà in trappola e prenderà una drastica decisione per sfuggire alla giustizia, mentre Ludovica (Giulia Arena) apprenderà che l'arresto del ragazzo è imminente. Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) si confronterà con Umberto (Roberto Farnesi) che gli consiglierà di dare un'altra possibilità al suo matrimonio e per questo l'uomo accetterà di lavorare con sua moglie.

Infine, le ragazze si impegneranno ad organizzare una cena per Rocco (Giancarlo Commare) e Maria (Chiara Russo), ma la serata si rivelerà un fiasco.

Per Marcello si avvicinerà il momento dell'arresto: spoiler 5 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 5 maggio raccontano che per Marcello le ore di libertà ormai saranno contate, perché per il ragazzo a breve potrebbe arrivare l'arresto a causa del suo passato legame con Sergio Castrese. Per questo motivo, Barbieri prenderà una drastica decisione che gli sembrerà l'unica strada per sfuggire alla giustizia, ma non sarà facile proprio adesso che il suo legame con la signorina Brancia gli aveva fatto riscoprire l'amore. Ludovica, nel frattempo, sentirà l'avvocato e da lui saprà che Marcello sta per essere arrestato.

Irene, Anna e Stefania aiuteranno Rocco e Maria: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 5 maggio rivelano che nella puntata che sarà trasmessa mercoledì, Vittorio sarà ancora molto confuso sulla sua situazione sentimentale, nonostante abbia detto a Marta di voler interrompere il loro rapporto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A parlare con il dottor Conti sarà Umberto che proverà a farlo ragionare e a convincerlo che la sua storia con la figlia è troppo importante per lasciarla andare alla prima crisi. Dopo essersi confrontato con il commendatore, Vittorio deciderà di essere più clemente con sua moglie, almeno per quanto riguarda il lato professionale.

Per il bene della sua azienda, Conti accetterà di collaborare con Marta e Dante per la realizzazione del filmato promozionale, dettando delle precise condizioni, anche se per lui sarà un grosso sforzo dopo aver visto i due scambiarsi un bacio Nel frattempo, Rocco porterà avanti il suo obiettivo per recuperare la fiducia di Maria e per questo potrà contare sulle ragazze. Irene, Stefania e Anna non lasceranno da solo il magazziniere e lo aiuteranno ad organizzare per la signorina Puglisi una cenetta romantica. Nonostante l'impegno degli amici, tuttavia, la serata si rivelerà un fiasco.