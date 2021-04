Can Yaman continua ad attirare l'attenzione su di sé. Stavolta è una sua collega di set a parlare di lui in un'intervista rilasciata al settimanale DayDreamer magazine. Si tratta di Sevcan Yaşar, nota al pubblico italiano per aver vestito i panni di Aylin Yüksel nella serie DayDreamer - Le ali del sogno (in originale Erkenci Kuş).

Il personaggio della perfida ex fidanzata di Emre, nonchè pubblicitaria rivale dell'agenzia Divit, è uscita di scena alcuni mesi fa, dopo essere stata arrestata per i crimini commessi ai danni della Fikri Harika. L'attrice e modella trentunenne ha svelato qualche aspetto caratteriale dell'interprete di Can Divit: "È riservato e molto professionale".

Sevcan Yaşar di DayDreamer su Can Yaman rivela: 'È riservato'

Mentre DayDreamer - Le ali del sogno si avvicina alle battute finali, non si placano le notizie attorno al protagonista della serie, Can Yaman, trasferitosi ormai stabilmente in Italia da diversi mesi. L'attore, come è stato abbondantemente anticipato, interpreterà il nuovo Sandokan nel remake della celebre serie degli anni '70. La giovane star turca, diventata popolare nel Belpaese grazie anche al ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, si sta allenando in modo intenso per calarsi alla perfezione nei panni della Tigre della Malesia. Oltre ad occupare le copertine delle riviste per via dei suoi impegni lavorativi, Yaman è protagonista di alcuni articoli in cui i suoi colleghi di set parlano di lui e, di tanto in tanto, svelano anche qualche dettaglio inedito sull'attore.

Recentemente Sevcan Yaşar, una delle interpreti di Erkenci Kus ha parlato di lui in un'intervista riportata su DayDreamer magazine. L'attrice ha dichiarato: "Nella vita reale Can è professionale, discreto ed educato".

L'attrice di Aylin parla del suo personaggio in DayDreamer: 'Penso sia fuggita dal carcere'

La dark lady della serie DayDreamer - Le ali del sogno ha dominato la scena fino a diversi mesi fa.

Poi i protagonisti della fiction sono riusciti a liberarsi della villain, colpevole di vari crimini commessi a danno di Can, Sanem, Emre e dell'agenzia. L'interprete dell'antagonista Aylin, Sevcan Yaşar, dopo aver rivelato qualche dettaglio sulla personalità di Can Yaman, ha parlato del suo personaggio, scherzando su dove la donna potrebbe trovarsi in questo momento.

L'attrice è convinta che Yuksel sia già fuggita di prigione. Infine, sempre nell'intervista pubblicata su DayDreamer magazine, la trentunenne ha aggiunto: "Non ha mai amato Emre. Non bisogna giustificare le sue azioni. Ha smania di potere e ha avuto ciò che meritava."