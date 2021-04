Nelle prossime settimane approderà su Canale 5 una nuova serie romantica interpretata da Can Yaman (attualmente protagonista di DayDreamer) e Özge Gürel. Già partner in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, i due attori saranno i protagonisti di Mr Wrong - Lezioni d'amore, incentrata sulla storia di Ezgi İnal e Özgür Atasoy. Lei sfortunata in amore, lui playboy impenitente, si incontreranno per caso e stringeranno un singolare accordo. Trasmessa su Fox Turchia nell'estate 2020, Bay Yanlış (il titolo originale), stando al listino programmi di Publitalia '80, debutterà dopo il 30 maggio e andrà in onda sulla rete ammiraglia il venerdì in prima serata.

Qualche testata giornalistica online riporta come probabile data di debutto il 18 giugno. Inoltre, secondo i rumor in rete, la serie dovrebbe avere anche uno spazio nel daytime, ma non è stato ancora fatto alcun comunicato ufficiale.

Can Yaman di DayDreamer tornerà su Canale 5 con Mr Wrong, una romantic comedy accanto ad Özge Gürel

L'estate di Canale 5, per il terzo anno consecutivo, vedrà come protagonista di una romantic comedy il divo Can Yaman, il popolare interprete di Bitter Sweet e DayDreamer. Mentre l'attore turco si sta preparando a lanciare la sua carriera anche in Italia grazie all'ingaggio per Sandokan, la prossima fiction internazionale di Lux Vide, i telespettatori che lo hanno apprezzato nei panni di Ferit Aslan e Can Divit, lo ritroveranno protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Can sarà l'aitante Özgür e dividerà nuovamente la scena con Özge Gürel, interprete di Ezgi. Il listino di Publitalia prevede la messa in onda della serie il venerdì in prima serata. Alcune testate online, tra cui MaridaCaterini.it, riportano come data del debutto il 18 giugno, mentre il recente promo di Canale 5 annuncia la messa in onda con un generico "prossimamente".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Bisognerà, in ogni caso, attendere la conferma ufficiale di Mediaset.

Trama di Mr Wrong - Lezioni d'amore: Ezgi cerca l'uomo giusto, Özgür le insegna come conquistarlo

La trama di Mr Wrong - Lezioni d'amore è incentrata sulla romantica Ezgi İnal (Özge Gürel) e sul donnaiolo Özgür Atasoy (Can Yaman). Lei è una giovane donna colpita dall'ennesima delusione d'amore e alla ricerca dell'anima gemella.

La sua vita cambierà dopo l'incontro con Atasoy che, invece, ha perso fiducia nell'amore e preferisce non avere legami. I due faranno un patto: lei farà finta di essere la fidanzata del giovane al matrimonio della sorella, per evitare le domande insistenti della madre che lo vorrebbe accasato. In cambio lui dovrà darle delle lezioni che le permettano di conquistare "l'uomo giusto". I due hanno due modi diversi di concepire l'amore, ma impareranno a conoscersi e cercheranno di trovare un compromesso. L'attrazione tra Ezgi e Özgür sarà evidente dal loro primo incontro e alla fine l'amore ci metterà lo zampino.

Il cast di Mr Wrong: oltre a Can Yaman, tra gli interpreti anche CeyCey di DayDreamer

La serie Mr Wrong è composta da 14 puntate di circa 130 minuti ciascuna. In Italia, fra episodi in daytime e prime serate, la durata sarà certamente differente e, di conseguenza, anche il numero delle puntate. La fiction è prodotta dalla Gold Film ed è diretta da Deniz Yorulmazer. Oltre a Can Yaman e Ozge Gürel, fanno parte del cast Fatma Toptas e Gürgen Öz, rispettivamente nei ruoli di Cansu Akman e Levent Yazman. Il pubblico italiano ritroverà anche il volto familiare di Anıl Celik, alias CeyCey di DayDreamer. Mr Wrong si è conclusa in Turchia lo scorso ottobre e non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione a causa dei bassi ascolti, ma il finale è stato comunque rigirato per permettere alla serie di avere una degna conclusione.