L'ultima puntata di DayDreamer - Le ali del sogno verrà trasmessa venerdì 28 maggio alle 16:35 su Canale 5. A distanza di quasi un anno dal debutto, i fan della serie turca assisteranno all'atteso lieto fine. La tormentata storia d'amore di Can e Sanem, interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir, per un'ultima volta regalerà al pubblico forti emozioni. Prima di arrivare all'epilogo, tuttavia, accadranno degli eventi che sembreranno mettere fine all'amore tra i due protagonisti. Infatti Sanem deciderà di partire, ma Can la raggiungerà alla stazione per convincerla a cambiare idea.

Anticipazioni DayDreamer dal 24 al 28 maggio: Sanem è stanca dell'indecisione di Can

Le puntate conclusive di DayDreamer andranno in onda dal 24 al 28 maggio su Canale 5. Le anticipazioni italiane rivelano che le cose tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) inizialmente non andranno bene, anzi peggioreranno. Sarà la scrittrice ad allontanarsi, poiché stanca della continua indecisione del fotografo. Un evento ben preciso farà prendere alla giovane una decisione drastica. Il fotografo le chiederà di unirsi a lui e agli altri per un'arrampicata. Quando la ragazza gli domanderà a quale titolo dovrebbe venirci anche lei, se come fidanzata oppure come amica, Divit si troverà in imbarazzo e non saprà come risponderle.

Sanem reagirà in modo negativo alla mancanza di chiarezza dell'uomo e gli comunicherà di voler abbandonare la tenuta e il lavoro all'agenzia.

Spoiler ultime puntate di DayDreamer, 24-28 maggio: Sanem abbandona la Fikri Harika

Sempre nell'ultima settimana di programmazione di DayDreamer, Sanem si allontanerà definitivamente da Can e tornerà ad abitare a casa dei suoi genitori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Inoltre, la scrittrice lascerà anche il suo incarico all'agenzia e riprenderà a lavorare nel negozio di alimentari del padre. Nel frattempo, la Fikri Harika riceverà la proposta di occuparsi di un'importante campagna promozionale e Ayca (Dilek Serbest) penserà di organizzare un party per festeggiare la prestigiosa offerta. La giovane inviterà anche Sanem a unirsi alla festa, ma quest'ultima non saprà se sia il caso o meno di accettare.

Can si recherà all'emporio per cercare di convincerla, ma il tentativo si rivelerà un fallimento. La ragazza dirà "no" anche dopo le parole della sorella Leyla (Öznur Serçeler).

Nel finale di DayDreamer Can e Sanem si sposano: anticipazioni al 28 maggio

Can recupererà la memoria, ma non lo dirà a Sanem che, nel frattempo, deciderà che è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle la sua storia con Divit. Stanca del comportamento del fotografo, la ragazza prenderà la decisione di partire. Can verrà a conoscenza delle intenzioni dell'ex fidanzata e si precipiterà alla stazione. I due si rivedranno e lui le confesserà di essere innamorato di lei. A questo punto Can e Sanem si rimetteranno insieme e Divit organizzerà una festa durante la quale le chiederà nuovamente di sposarlo.

La scrittrice accetterà e successivamente verrà celebrato il matrimonio, a cui parteciperanno tutte le persone a loro più care. Stando alle anticipazioni, nel finale di DayDreamer ci sarà un salto temporale che mostrerà al pubblico un momento molto importante nella vita della coppia: diventeranno genitori di tre bambini.