A circa una settimana di distanza dalla finale di Amici 20, Sangiovanni sta scalando le classifiche con il suo primo album. A dispetto delle tantissime persone che apprezzano il rapper, c'è anche chi sembra non considerarlo un grande talento. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l'ex allievo Mattia Briga ha usato una pungente ironia quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sul giovane collega.

La stoccata di Briga al finalista di Amici

Sangiovanni è sicuramente uno degli allievi di Amici 20 più amati dal pubblico: anche se non ha vinto, il cantante sta impazzando sul web con i suoi inediti come "Lady" e "Malibu".

Sabato 22 maggio, però, l'apprezzato talento è stato un po' criticato da una persona che ha partecipato al format di Maria De Filippi molto prima di lui. Mattia Briga, alunno dell'edizione 2015, ha deciso di chiacchierare con i follower di Instagram proponendo il gioco "Fammi una domanda".

Tra le tante risposte il romano ha dato, una ha colpito particolarmente i fan ma anche i curiosi.

"Ti piace Sangiovanni o no?", ha chiesto qualcuno facendo un chiaro riferimento al secondo classificato della ventesima stagione di Amici.

"Uno dei più bei quartieri di Roma", ha replicato il 32enne con un sarcasmo che nessuno si aspettava.

Il chiarimento sul mancato ritorno ad Amici

Anche se non l'ha detto espressamente, sembra piuttosto evidente che Briga non apprezzi Sangiovanni.

Per evitare di rendere pubblico il suo vero pensiero sul talento di Amici 20, Mattia ha usato l'ironia e ha tirato in ballo una zona della sua città.

Un'altra risposta interessante data dal rapper, è stata quella formulata alla domanda sul mancato ritorno nel programma come ospite. A chi gli ha chiesto come mai non è più apparso negli studi del talent-show per promuovere qualche suo nuovo lavoro, il ragazzo ha fatto sapere: "Ci sono tornato una sola volta l'anno successivo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

"Nel frattempo sono usciti tre dischi, ho scritto due romanzi e ho fatto il Festival di Sanremo", ha proseguito il 32enne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 23 maggio.

Anche in questo caso, poi, Briga ha usato il sarcasmo quando ha aggiunto: "Direi che è strano se ci vado, non se non ci vado".

L'avventura di Briga ad Amici

Chi segue da anni Amici, certamente ricorderà Mattia Briga e l'edizione alla quale ha partecipato. Il rapper si è distinto per originalità e per carattere, ma nulla ha potuto contro il "fenomeno" The Kolors. Quell'anno, infatti, fu la band a vincere al termine di una fase serale seguitissima e apprezzata dal pubblico anche per la presenza nel cast di due coach d'eccezione.

I ragazzi di quell'edizione, infatti, poterono contare sul supporto di Emma Marrone (caposquadra dei "Bianchi") ed Elisa (alla guida dei "Blu").

Il romano che oggi è finito al centro del gossip per una frecciatina neppure troppo velata a Sangiovanni, nel 2015 si classificò secondo (dietro al gruppo capitanato da Antonio Fiordispino, in arte Stash) proprio come il giovane che oggi sembra criticare tramite i social network.

La carriera di Briga, poi, è andata avanti senza Amici: a differenza di altri ex allievi che spesso tornano ospiti per promuovere i loro nuovi progetti discografici, Mattia non l'ha fatto ma non è ben chiaro se questa è stata una sua scelta oppure se non è più stato invitato dagli addetti ai lavori.

Nel percorso professionale del cantautore, inoltre, spicca una partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo non molti anni fa.