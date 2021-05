Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: la soap turca si avvia verso il gran finale, ma prima di giungere al lieto fine di Can e Sanem i telespettatori assisteranno a numerosi colpi di scena. Mentre Aziz deciderà di partire per Amsterdam, nelle puntate in onda dal 10 al 14 maggio alla Fikri Harika ci saranno dei problemi da affrontare. La scelta di scegliere Selim per interpretare il finto regista Arthur Capello si rivelerà infelice e solo l'intervento di Ayca, nipote del cliente dell'agenzia, salverà la situazione. La presenza della ragazza, che avrà molti punti in comune con Can, scatenerà la gelosia di Sanem.

Aziz abbandona la Turchia per andare ad Amsterdam

Le anticipazioni degli episodi di DayDreamer che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 maggio, partono dal tentativo di Emre di convincere Muzo a riprendere in casa CeyCey. La presenza del giovane a casa degli Aydin, infatti, si farà sempre più ingombrante. Il marito di Leyla, promettendo promozioni in ufficio a Muzaffer raggiungerà il suo scopo. Non appena CeyCey noterà che durante le riunioni il suo amico è seduto al tavolo della direzione mentre lui dovrà solo portare il caffè dopo 10 anni in agenzia, capirà che è stato ingannato.

Frattanto, Aziz prenderà una decisone inaspettata: dopo le tensioni con Mihriban, il padre dei Divit partirà per Amsterdam, deciso a lasciare per sempre la Turchia, salutando la compagna ed i figli ma non l'ex moglie Huma.

Mihriban cercherà conforto nella compagnia di Selim, il quale verrà scelto per interpretare il finto regista Arthur Capello. Quando l'amico di Aziz si troverà di fronte il cliente tanto importante per il futuro della Fikri Harika le cose andranno male, poiché Sanem consiglierà all'uomo di essere un po' arrogante per calarsi nella parte ma Selim esagererà.

Can e Sanem insieme su un' isola

A questo punto, quando l'accordo sarà sul punto di saltare, Ayca, nipote del cliente, interverrà e salverà la situazione, scatenando la forte gelosia di Sanem. Quest'ultima discuterà con Can allontanandosi da lui. Il maggiore dei Divit, allora, per farsi perdonare porterà la ragazza in gita al mare.

Inizialmente scontrosa, la minore delle Aydin si lascerà coinvolgere dalla situazione e andrà in moto d'acqua con Can.

Giunti su un'isola deserta, Can fingerà che la moto d'acqua si sia guastata per poter passare la notte sull'isola da solo con la scrittrice, accampandosi con lei. Una volta da solo con Sanem, i ricordi inizieranno a fare di nuovo capolino nella mente dell'affascinante fotografo, il quale sembrerà iniziare a comportarsi in maniera più dolce con la giovane.