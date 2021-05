Le avventure dell'amato sceneggiato di origini turche DayDreamer - le ali del sogno non smettono di movimentare i pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell’episodio che verrà trasmesso il 7 maggio 2021 dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essere riuscita a trovare un uomo che lavora in teatro che sembra avere le qualità per impersonare il regista Arthur Capello, non sarà per niente tranquilla per un altro problema.

La talentuosa scrittrice sarà gelosa del suo amato Can Divit (Can Yaman), quando entrambi conosceranno Ayca (Dilek Serbest) che farà capire di avere tantissime cose in comune con il fotografo nell’istante in cui metterà piede alla Fikri Harika per concordare gli ultimi dettagli di una campagna in assenza del padre.

DayDreamer, spoiler del 7 maggio: Sanem conosce l’attore di teatro Hayati Tokmak

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nella puntata in programmazione sul piccolo schermo italiano venerdì 7 maggio 2021, svelano che Can e Sanem dopo non essere riusciti a convincere il signor Nasim a lavorare con l’inesistente regista Arthur Capello torneranno alla Fikri Harika abbastanza amareggiati. A questo punto alla scrittrice e al fotografo non rimarrà altra scelta, oltre a quella di cercare senza sosta il fantomatico regista inventato da Leyla.

Non appena ogni sforzo sarà vano, Sanem troverà un attore in grado di parlare in inglese, ma che soprattutto potrà vestire i panni del regista frutto dell’immaginazione di sua sorella.

La secondogenita di Mevkibe e Nihat farà la conoscenza di un certo Hayati Tokmak, un attore che sin da subito sembrerà avere tutte caratteristiche elogiate da Leyla. Purtroppo quando Sanem e Can si recheranno in teatro per incontrare il ragazzo in questione non riusciranno a offrirgli il ruolo di finto regista: in particolare l’attore nel momento degli appalusi finirà in ospedale, poiché per la troppa emozione verrà colto da un malore improvviso.

Ayca dimostra di essere la versione femminile di Can, Sanem gelosa

Successivamente dopo essersi resi protagonisti di una gaffe, Deren (Tuğçe Kumral), Muzaffer (Cihan Ercan), Ceycey (Anıl Çelik), Can e Sanem conosceranno la figlia del loro cliente Nasim: si tratterà di Ayca, che dimostrerà di essere la versione femminile del fotografo per essere un amante della natura, dei viaggi e dello sport.

Sanem farà fatica a nascondere la sua gelosia nei confronti del suo fidanzato, sino ad arrivare a considerare la new entry la sua nuova rivale in amore, infatti la seguirà a raffica per controllare attentamente ogni sua mossa.