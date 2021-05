Le avventure della soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno tra qualche settimana smetteranno di fare compagnia ai telespettatori italiani. Prima di assistere al gran finale, i fan vedranno "scoppiare" una coppia: si tratta di quella formata da Aziz Divit (Ahmet Somers) e Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak).

Dagli spoiler su ciò che succederà nell’episodio in programma l’11 maggio 2021 si evince che l’ex marito di Huma (Ipek Tenolcay), lascerà Istanbul dopo aver messo la parola fine alla storia d’amore con la sua nuova fidanzata.

Ciò che spingerà Aziz a prendere questa drastica scelta, e quindi a voltare pagina, saranno i continui battibecchi e provocazioni tra le due rivali in amore Mihriban e Huma.

DayDreamer, spoiler puntata 11 maggio: Aziz dice a Mihriban di volersi trasferire ad Amsterdam

Nella puntata del popolare sceneggiato che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 11 maggio 2021 sempre dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, nonostante Mihriban si sia scusata con lui per essere stata gelosa di Huma e per averla aggredita, Aziz non vorrà saperne. Quest’ultimo, stanco dei numerosi litigi con la sua amata, rifletterà a lungo sulla decisione da prendere.

Il signor Divit avrà un confronto con Mihriban nel quale la ringrazierà del tempo felice trascorso insieme, ma le dirà anche che se ne andrà via da Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam, dopo essersi reso conto che sta diventando caratterialmente come la sua ex moglie Huma.

Mihriban si sfoga con Selim, la partenza del signor Divit

Ovviamente le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che Mihriban soffrirà molto per la scelta di Aziz anche se le augurerà di stare bene senza di lui: la donna poi, quando Sanem tornerà a casa, si sfogherà. A consolare Mihriban ci penserà anche Selim, l’amico d’infanzia di Huma, già al corrente della situazione: in tale circostanza la donna ribadirà di essere sconvolta per aver perso l’amore della sua vita per la seconda volta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A questo punto, seppur a malincuore, il signor Divit si congederà senza salutare l’ex moglie Huma, ma prima di partire ricorderà al suo primogenito Can (Can Yaman) di fare il possibile per recuperare la memoria persa a seguito del terribile incidente stradale per costruirsi un futuro al fianco di Sanem (Demet Özdemir). Infine Huma farà fatica a nascondere la propria gioia quando Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler) le diranno che Aziz non si trova più in città, infatti la donna è riuscita a farlo allontanare dalla sua storica rivale.