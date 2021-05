Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 20 maggio su Canale 5, Emre sarà molto deluso dall'atteggiamento di Leyla. Vederla nel ruolo di "ricattatrice" gli farà ricordare la sua ex Aylin. Intanto Can riuscirà a trovare il giusto soggetto per lo spot delle creme di Sanem.

Lite tra Emre e Leyla

Leyla ha ricattato l'ex collega Aysel, con delle foto compromettenti, per provare a estorcerle il progetto riguardante la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem. Alla fine ci è riuscita, ha mostrato il tutto ai suoi compagni d'agenzia, ma quest'ultimi non si sono mostrati tanto felici della sua azione: nessuno di loro vuole vincere la sfida con l'agenzia concorrente con l'inganno.

Il più deluso di tutto però sarà Emre, in quanto vedrà nelle gesta di Leyla tutta la malvagità della sua ex Aylin. La moglie non sarà tanto "lucida" e non vedrà nulla di male in ciò che ha fatto, anzi: per lei il suo gesto doveva solo essere una strada che poteva condurre l'agenzia al successo.

Can trova un soggetto per lo spot delle creme di Sanem

Dopo la défaillance di Leyla, al team della Fikri Harika non resterà che pensare a un giusto soggetto per lo spot delle creme di Sanem. Per questo motivo Can chiederà a quest'ultima una domanda fondamentale: a chi pensava mentre creava le sue creme? La ragazza risponderà Mevkibe, per lei quelle creme si mostravano come un valido tentativo per rendere sua madre più bella agli occhi di Nihat.

Così per Can il soggetto sarà più che chiaro: le protagoniste dello spot devono essere delle donne comuni, delle casalinghe, per questo motivo "convocherà" non solo Mevkibe, ma anche Melahat e Mihriban. Per ovvi motivi escluderà Huma, visto il suo fare abbastanza sofisticato e snob, e la donna non accetterà di essere stata estromessa.

Selim corteggia Melahat

La "non convocazione" di Huma da parte di Can, però, non sarà un caso. Infatti l'invidia di mamma Divit la condurrà subito a casa di Mevkibe. Quest'ultima non vorrà partecipare allo spot pubblicitario, ma dopo che sentirà Huma mentre la scredita, deciderà di dire di sì.

Huma non andrà a casa a casa degli Aydin da sola, infatti insieme a lei ci sarà Selim, ma l'obiettivo dell'uomo non sarà dare coraggio a mamma Divit, bensì provare a corteggiare Melahat.

Infatti il suo unico obiettivo sarà quello di conquistare la donna, per poi provare a estorcerle l'eredità ricevuta dalla principessa afgana.

Melahat non riuscirà a resistere alle lusinghe di Selim, anche se quest'ultimo è "legato" a Huma. Si farà un po' abbindolare dalle sue smancerie, in quanto lui le dirà di essersi addirittura "innamorato". Melahat cadrà realmente nella sua trappola?