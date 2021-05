Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a sabato 22 maggio, Ursula perderà la vita per mano del finto Santiago e il Commissario Mendez avvierà le indagini. Felipe chiederà a Genoveva se è in qualche modo coinvolta, ma lei negherà. Inoltre Maite riferirà a Camino che resterà ad Acacias solo se saranno amiche, mentre le condizioni di Bellita miglioreranno e i familiari faranno in modo di nascondere la verità su Margarita.

Israel spara a Ursula

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 17 al 22 maggio, Liberto avrà paura che i quadri di Maite non possano essere accettati all'inaugurazione della galleria, ma non verrà meno all'accordo preso. Ursula si recherà all'incontro con Genoveva con l'idea di ucciderla. Quando sarà intenta a pugnalarla, Israel le sparerà dai cespugli. Intanto Camino andrà a casa di Maite con una valigia, desiderosa di partire con lei. In tutto questo Liberto e Rosina consentiranno a Casilda di andare in vacanza.

Il Commissario Mendez inizia le indagini

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 maggio, Ursula ha perso la vita per mano del finto Santiago. Maite quando vedrà Camino pronta a lasciare la sua famiglia per stare al suo fianco, deciderà di restare ad Acacias.

La pittrice porrà la condizione che dovranno restare solo amiche, ma la Pasamar la inviterà a trascorrere un'ultima notte insieme. Intanto Bellita inizierà a migliorerà e porgerà le sue scuse a Josè, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

Nel frattempo dopo aver compiuto l'omicidio di Ursula, Genoveva e Israel litigheranno per denaro e non riusciranno in tempo a liberarsi del corpo della donna, che verrà rinvenuto successivamente.

Il Commissario Mendez avvierà le indagini e si presenterà a casa di Felipe e della Salmeron per comunicare gli ultimi avvenimenti e la donna si mostrerà sconvolta. In tutto questo Bellita sarà meravigliata dall'assenza di Margarita e Josè consiglierà a tutti di non rivelarle la verità.

Il Commissario Mendez interroga Genoveva

In base agli spoiler della prossima settimana, Israel presserà Genoveva per avere il denaro necessario alla sua partenza. L'uomo le dirà pure di sapere che è lui il padre del bambino. La donna negherà tutto e stizzita gli consegnerà quanto richiesto, minacciandolo di stare zitto. In questo modo Marcia e il finto Santiago comunicheranno la loro partenza. Intanto Camino mostrerà una certa confidenza con Ildefonso, mentre Liberto non sarà tanto convinto dei quadri di Maite. La pittrice lo informerà di stare lavorando ad un nuovo quadro.

Nel frattempo Arantxa per non turbare ulteriormente Bellita, si prenderà la responsabilità della mancanza di Margarita. Inoltre Jacinto e Servante vorranno cambiare cognome.

Infine Felipe chiederà a Genoveva se ha a che fare con la morte di Ursula, ma lei negherà. Proprio in quel momento il Commissario Mendez si recherà in casa loro per interrogare la donna.