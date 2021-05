La Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, giunge al termine. Nella settimana che va dal 24 al 28 maggio 2021 andranno in onda le ultime puntate di sempre della serie turca che ha appassionato il pubblico di Canale 5.

I colpi di scena, per la coppia composta da Can e Sanem, non mancheranno. Il finale si preannuncia particolarmente scoppiettante per i due innamorati, i quali però alla fine riusciranno a far trionfare l'amore e potranno coronare il loro grande sogno di vivere assieme e mettere su famiglia.

Sanem lascia il lavoro e torna dai genitori: anticipazioni DayDreamer 24-28 maggio

Nel dettaglio, le trame di DayDreamer dal 24 al 28 maggio 2021, rivelano che Sanem dopo aver provato in tutti i modi a riaccendere la memoria di Can e a far sì che il fotografo si ricordasse del loro amore, deciderà di fare un passo indietro.

La scrittrice, infatti, si renderà conto che non ha senso continuare ad andare avanti in questo modo, dato che Can non ricorda nulla del passato che hanno trascorso assieme e non la riconosce come fidanzata.

Proprio per questo motivo, Sanem deciderà di mollare il suo lavoro alla Fikra e di tornare a vivere nel quartiere dei suoi genitori.

La ragazza ha intenzione di tornare a lavorare nella bottega dei suoi genitori e in questo modo spera di gettarsi alle spalle, definitivamente, un passato che ormai è diventato causa di sofferenza anche per lei.

Can capisce di amare ancora Sanem

Le trame di DayDreamer fino al 28 maggio, rivelano che Can proverà in tutti i modi a convincerla del fatto che questa non sia la scelta giusta da attuare e che debba riprendere in mano il suo lavoro in agenzia.

Peccato, però, che Sanem non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e, come se non bastasse, deciderà anche di lasciare Istanbul.

Nel finale della serie turca in onda su Canale 5, la scrittrice maturerà la drastica e fatale decisione di andare via per poter cambiare aria e iniziare una nuova vita.

Sarà in quel momento che, Can si renderà conto del pericolo che sta correndo e del rischio di poter perdere per sempre la sua amata.

Trionfa l'amore tra Can e Sanem: anticipazioni DayDreamer 24-28 maggio

Le anticipazioni di DayDreamer dell'ultima settimana di messa in onda, rivelano che il fotografo correrà in stazione e bloccherà la partenza di Sanem, confessandole tutto il suo amore.

Da quel momento in poi, i due non si lasceranno più e nell'ultima puntata ci sarà un salto temporale che mostrerà al pubblico la nuova vita di Can e Sanem, in compagnia dei loro tre gemelli.

Terminerà così la serie turca che ha conquistato gli spettatori italiani. Intanto da lunedì 31 maggio, come abbiamo annunciato in anteprima arriverà un'altra serie turca: trattasi di Mr Wrong sempre con Can Yaman, che sarà trasmessa alle ore 14:45 su Canale 5.