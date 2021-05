Continuano a non mancare sorprese e momenti ricchi di tensione nelle vicende dello sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - le ali del sogno, nonostante ormai manca sempre meno per vedere il lieto fine tra i protagonisti principali. Nel corso dell’episodio che occuperà Canale 5 martedì 18 maggio 2021 nella solita fascia pomeridiana, Melahat (Feri Baycu güler) tramite una lettera apprenderà di aver ereditato da una principessa afgana e vecchia amica di famiglia, una cospicua somma di denaro che senza ombra di dubbio oltre a stravolgere la sua vita in meglio minerà la sua stabilità emotiva.

Mentre la vicina di casa di Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) cambierà del tutto il suo atteggiamento per l’inattesa fortuna, a catturare l’attenzione delle telecamere sarà anche Selim. Quest’ultimo non rimarrà fermo a guardare quando apprenderà che Melahat è in procinto di diventare ricca, visto che sceglierà di avvicinarsi a lei: per riuscire nel suo intento però l’uomo si vedrà costretto a prendere le distanze dalla sua amica d’infanzia Huma Divit (Ipek Tenolcay) a cui era deciso a sottrarre un conto in banca.

DayDreamer, spoiler del 18 maggio: Melahat si monta la testa dopo aver ricevuto una lettera

Non deluderà i fan italiani neanche la puntata della seguitissima serie televisiva ambientata a Istanbul, e in programmazione sul piccolo schermo martedì 18 maggio 2021, come sempre dopo la trasmissione Pomeriggio 5 dalle 16:45 sino alle 17:10 circa.

Dalle anticipazioni si evince che la pettegola Melahat sarà abbastanza impaurita nell’istante in cui non avrà il coraggio di aprire una missiva indirizzata a lei, sotto lo sguardo di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe. La parrucchiera del quartiere di Sanem (Demet Özdemir) riceverà un eredità da una ricca amica di famiglia: Melahat si monterà subito la testa, non appena verrà a conoscenza che presto entrerà in possesso di un ingente quantità di denaro.

Melahat inizia a comportarsi come una benefattrice, Selim continua ad avere dei problemi economici

Mentre Melahat si comporterà come una benefattrice agiata sognando di vivere in degli appartamenti lussuosi, Selim continuerà a fare i conti con i suoi continui problemi economici: quest’ultimo finalmente mostrerà il suo vero volto, visto che tramite una conversazione telefonica farà capire di essere un truffatore che sfrutta donne abbienti soltanto per ottenere soldi.

L’interprete del fantomatico regista straniero Arthur Capello quando saprà che Melahat ha ereditato molto denaro mollerà la presa su Huma, nonostante avesse appena cominciato a corteggiarla riempiendola di complimenti.