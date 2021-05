Dennis Rizzi alias Deddy è finito al centro di una polemica: alcune fan dell'ex allievo di Amici 20, si stanno chiedendo come mai il cantante in ogni sua intervista non menzioni mai Rosa Di Grazia. Al quesito ha risposto Giuliana Galasso, in qualità di giornalista per la rivista musicale Ritratti di notte. La giornalista ha spiegato che dietro al silenzio del cantante, c'è un divieto imposto sulle domande personali.

Il percorso di Rosa e Deddy

All'interno della scuola di Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy avevano intrapreso una relazione. Al momento dell'eliminazione della ballerina dal talent show, il cantante era rimasto spiazzato: Rosa è uscita proprio al ballottaggio con Deddy.

Tuttavia, i due si erano promessi di ritrovarsi lontano dai riflettori.

Una volta terminato il talent, però, sembra essere calato il gelo sulla coppia. In particolare, Deddy non menzionerebbe mai la storia avuta o ancora in corso con l'ex allieva di Lorella Cuccarini. In una recente intervista, il 19enne di Settimo Torinese si è solamente limitato a dire che non riesce a sentire Rosa per via dei numerosi impegni.

La versione di Galasso

Dal comportamento di Deddy è nata una sorta di polemica: le sue fan hanno cominciato a chiedere perché il 19enne non parli mai della sua attuale o ex fidanzata. Terminata l'intervista del cantante alla rivista musicale Ritratti di notte, Giuliana Galasso ha cercato di fare chiarezza.

La diretta interessata ha spiegato che in molti le hanno chiesto come mai Dennis continui a non menzionare Di Grazia. A quel punto, la giornalista ha chiosato: "Purtroppo abbiamo il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d'amore con Rosa". Galasso ha precisato che nelle interviste, di solito tende a non parlare mai delle vita privata di un artista poiché vuole concentrare l'attenzione sulla carriera.

'I cantanti hanno alle spalle grandi case discografiche'

Giuliana Galasso ha spiegato che i ragazzi di Amici 20 quest'anno oltre ad affrontare un talent hanno partecipato anche a una sorta di reality: gli allievi per via delle norme anti-contagio hanno convissuto per 5 mesi in "casetta", in cui l'intento era quello di creare una "bolla".

Secondo la giornalista, andrebbe trovata una via di mezzo tra il divieto assoluto e le domande troppo assidue sulla vita privata.

La diretta interessata ha precisato di non sapere se Dennis e Rosa stiano ancora insieme. Inoltre, ha cercato di spiegare come si svolge la vita di un artista emergente: "Nel caso di Deddy e di artisti che hanno alle spalle grandi case discografiche, si vuole che si parli solo di musica e non di altro". Sulla base di quanto dichiarato, Galasso ha ammesso di non sapere perché nel caso di Sangiovanni invece, è consentito fare domande su Giulia Stabile.