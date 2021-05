Tra le storie d'amore nate nelle passate edizioni del Grande Fratello Vip, vi è quella tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due sono stati al centro del Gossip della terza edizione del reality show condotto all'epoca da Ilary Blasi su Canale 5. Una storia che, tuttavia, non ha funzionato al punto che i due si dissero addio pochi mesi dopo la fine del reality show e non sono rimasti in buoni rapporti. In una recente intervista, Monte non ha risparmiato una nuova frecciatina alla sua ex Giulia, ormai felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nell'ultima edizione del GF Vip.

La verità di Francesco Monte sul rapporto con Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, durante l'intervista radiofonica concessa a Giada De Miceli, si è tornato a parlare del fatto che Monte sia stato tirato in ballo anche durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, durante una discussione che ci fu in casa tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

L'ex tronista di Uomini e donne, nel momento in cui è stata nominata la sua ex fidanzata ha subito fermato la conduttrice, dicendo che non era necessario tirare di nuovo fuori tutta la vicenda, dato che con Tommaso Zorzi aveva già chiarito post reality.

"Ti concludo dicendo che io e lui siamo in buoni rapporti", ha ammesso Monte parlando del vincitore di questo GF Vip 5.

La frecciatina dell'ex tronista Francesco Monte alla sua ex Giulia Salemi

"La gente da casa sa tutto. Soprattutto quando non ho piacere che si nominino situazioni e persone che non mi interessano", ha sentenziato Francesco lanciando così l'ennesima frecciatina rivolta alla sua ex Giulia Salemi.

A quanto pare, quindi, Monte non ha intenzione di tornare ad accendere i riflettori su quella che ormai considera una storia archiviata e dimenticata e nelle sue interviste non perde occasioni per ribadire il concetto.

"A me il gossip non è mai piaciuto", ha sottolineato ancora Francesco Monte nel corso della sua intervista, aggiungendo di aver sempre odiato ogni forma di gossip.

Prosegue a gonfie vele la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Insomma l'ex tronista prende le distanze dal gossip, sebbene per anni anche lui ne ha fatto parte partecipando a diverse trasmissioni che si basavano proprio su questa prerogativa, tra cui Uomini e donne e lo stesso Grande Fratello Vip.

Quale sarà a questo punto la reazione di Giulia Salemi dopo la nuova stoccata da parte del suo ex fidanzato? Al momento, l'influencer non ha ancora replicato a questo attacco, concentrata a godersi la sua love story con Pierpaolo Pretelli.

I due, infatti, appaiono felici e innamorati come non mai pronti a vivere la loro storia d'amore, lontani da occhi indiscreti.