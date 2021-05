Uno dei momenti clou di questa edizione di Uomini e donne, è stata la lite in studio tra Maria De Filippi e Armando Incarnato. La padrona di casa del dating show pomeridiano di Canale 5 perse furiosamente le staffe nei confronti del cavaliere, ritenendo di aver saputo che parlava male della redazione del suo programma. A distanza di qualche settimana, Armando è tornato a parlare di quello che è accaduto nello studio di Canale 5 e non ha nascosto di esserci rimasto male.

La lite tra Maria De Filippi e Armando a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante l'accesa lite che ci fu in studio a Uomini e donne, Maria De Filippi sbottò ritenendo di sapere benissimo che Armando sparlava della redazione con altri protagonisti del programma.

La conduttrice, in quel contesto, apparve decisamente furiosa a tratti stufa di essere presa in giro dal cavaliere che subito smentì le parole della conduttrice, ritenendo di non aver mai mancato di rispetto alla sua redazione.

Malgrado l'acceso diverbio, Armando ha comunque preso parte alle successive registrazioni di Uomini e donne, arrivando fino alla fine di questa edizione che ha chiuso i battenti lo scorso venerdì pomeriggio con l'ultima puntata trasmessa su Canale 5.

Armando torna a parlare di Maria De Filippi e ammette di essere stato male

A distanza di qualche settimana da quello scontro verbale che ci fu in studio con Maria De Filippi, Armando è tornato a parlare di questa situazione e lo ha fatto rilasciando un'intervista concessa al magazine di Uomini e donne.

"Sono stato male e mi è crollato il mondo addosso quando sono stato accusato di parlare male della redazione", ha ammesso Armando confermando di fatto di non aver mai mancato di rispetto allo staff della trasmissione guidata da Maria De Filippi.

"Sapevo che non era vero", ha sottolineato Armando rigettando così al mittente tutte le accuse che gli sono state mosse in trasmissione.

La verità di Armando sul rapporto con Ida Platano

Nel corso della sua intervista, Armando Incarnato è tornato a parlare anche del suo rapporto con Ida Platano, dopo che lo scorso anno tra i due ci furono dei momenti di passione e provarono a conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo.

Armando non ha nascosto la sua amarezza per come si è evoluto il rapporto tra i due, ammettendo di aver regalato dei momenti di spensieratezza ad Ida ma di non essere stato mai ricambiato fino in fondo e dichiarando addirittura di essere stato "accantonato" dalla dama, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Cosa succederà a questo punto a settembre? Armando si rimetterà in gioco a Uomini e donne per cercare la sua anima gemella oppure no? Lo scopriremo nei prossimi mesi.