Sabato 15 maggio, su Canale 5, c'è stata la finale di Amici 20 che ha incoronato Giulia Stabile: la ballerina ha vinto sia il programma che la categoria danza. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it l'ex allieva di Veronica Peparini ha rilasciato la sua prima intervista. La 18enne ha ringraziato Sangiovanni: il cantante e fidanzato l'avrebbe spronata a non mollare e dare il meglio.

Le prime parole della ballerina

Giulia Stabile ha siglato un record ad Amici 20: è stata la prima ballerina femmina a vincere il talent ideato e condotto da Maria De Filippi.

In un'intervista la diretta interessata non ha nascosto di essere ancora frastornata: "Ancora non sono riuscita a realizzare del tutto".

La 18enne ha spiegato che le emozioni vissute all'interno della scuola più famosa d'Italia sono state davvero tante. Se oggi Giulia è riuscita ad arrivare sul gradino del podio più alto, è grazie ad alcune persone: "Non smetterò mai di ringraziare abbastanza Sangiovanni". La ballerina ha spiegato di essere uscita dal programma con nuove consapevolezze: "Sono la stessa Giulia di sette mesi fa, ma sollevata da quei pesi che mi portavo dentro". Grazie al suo compagno di scuola e fidanzato, la ballerina ha compreso quanta responsabilità avessero gli allievi di Amici 20.

I ringraziamenti a De Filippi, Peparini e la macchina organizzativa

Nell'intervista Giulia Stabile si è sentita in dovere di fare alcuni ringraziamenti anche a Maria De Filippi, alla sua insegnante di danza e a tutta la macchina organizzativa del programma.

In merito alla conduttrice pavese, la ballerina ha precisato che Maria ha sempre trattato tutti allo stesso modo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia, la ragazza non ha potuto fare a meno di ricordare che De Filippi c'è sempre stata per i ragazzi nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda Veronica Peparini, l'allieva l'ha ringraziata per avere creduto in lei fin da subito. Sullo staff di Amici 20, con ironia Stabile ha dichiarato di essere felice per avere imparato i nomi di tutti.

Secondo la vincitrice del talent, Amici è paragonabile a un sogno che diventa realtà.

Il messaggio di Giulia

In passato, Giulia Stabile è stata bullizzata. Per questo motivo all'interno della scuola più famosa d'Italia, la ballerina voleva essere un esempio per tutti coloro che hanno sempre pensato di non potercela fare. Tra gli obiettivi che si era prefissata la 18enne, c'era proprio quello di mandare un messaggio ai telespettatori: "Per tanti sono stata un esempio". L'allieva di Veronica Peparini voleva dimostrare che dalle grandi sofferenze si può rinascere a ottenere la propria rivincita.

Oggi, Giulia Stabile è consapevole che per lei inizierà una "nuova vita" e l'augurio è quello di poter vivere di danza.