Cresce l'attesa da parte dei fan de Il Paradiso delle Signore 6, per la messa in onda delle nuove puntate. Le anticipazioni rivelano che la sesta stagione è confermata nel palinsesto di Rai 1 per la prossima stagione televisiva. Dopo lo straordinario successo della quinta stagione che si è appena conclusa in tv, la Rai ha già dato il via libera alle riprese del nuovo capitolo che ruoterà intorno alle vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso d'Italia. E la sesta, non sarà l'unica stagione prevista, dato che è stata confermata anche un'ulteriore serie della soap.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6: al via le riprese della soap

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che le nuove riprese della soap opera prenderanno il via questo lunedì 31 maggio 2021.

È questa la data ufficiale in cui gli attori protagonisti della soap si ritroveranno insieme di nuovo sul set, pronti a girare gli episodi inediti che andranno a comporre il sesto capitolo.

In questi giorni, alcuni dei protagonisti della celebre soap hanno già pubblicato delle stories e delle foto dal set della soap opera mentre qualcun altro ha pubblicato i primi copioni da studiare.

La Rai conferma Il Paradiso per due stagioni

Le riprese della sesta stagione de Il Paradiso terranno impegnati gli attori protagonisti per tutta la stagione estiva, così da preparare il maggior numero di puntate possibili da trasmettere poi a partire dal prossimo mese di settembre, periodo in cui ci sarà il ritorno ufficiale della soap, con la consueta programmazione in daytime.

Ma le belle notizie, per tutti i fan della soap opera, non sono finite qui dato che la Rai ha fatto già sapere di aver confermato Il Paradiso delle signore per due nuove stagioni.

Il produttore della serie, Giannandrea Pecorelli, ha fatto sapere che la Rai ha già contrattualizzato due nuove stagioni: oltre al sesto capitolo, quindi, ci sarà anche una settima stagione de Il Paradiso delle signore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La soap, quindi, proseguirà la sua messa in onda almeno fino al prossimo maggio 2023, con nuove puntate in prima visione assoluta.

Al via le repliche della terza stagione de Il Paradiso delle signore

Intanto, in attesa di scoprire quelli che saranno i colpi di scena e le novità del sesto capitolo, va segnalato che per tutta la stagione estiva, saranno in onda le repliche del terzo capitolo della soap.

La Rai, infatti, ha deciso di continuare a puntare su questo prodotto e a partire dal 31 maggio saranno trasmesse le repliche degli episodi che andarono in onda per la prima volta nella primavera del 2019. Un modo per ripercorrere vicende e rivedere protagonisti che sono usciti di scena dal cast della soap opera.