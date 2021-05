Nella replica di DayDreamer, che andrà in onda giovedì 3 giugno alle 19:10 circa su La 5, Can e Sanem si ritroveranno a lavorare insieme, lui infatti sarà il fotografo ufficiale della campagna promozionale inerente il premio vinto dalla giovane Aydin. Infatti le è stato dato un riconoscimento come miglior scrittrice dell'anno per il suo romanzo di successo "La fenice e l'Albatros".

La collaborazione tra i due, però, sarà abbastanza complicata, visto il tempo che gli ha tenuti lontani, unito ovviamente ai problemi che ci sono nel loro rapporto. Sarà difficile lavorare insieme, ma piano piano la loro sintonia sembrerà migliorare.

Can vuole smascherare Yigit

Intanto Can avrà un obiettivo ben preciso: smascherare Yigit e far capire finalmente a Sanem che non è stato lui a bruciare il suo diario, quando entrambi gli uomini si sono scontrati nel rifugio. Per fare ciò farà credere all'editore di essere in possesso di un hard disk, in cui sono contenuti alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel rifugio.

Quella di Can sarà una grande balla, in quanto nel rifugio non era presente nessuna telecamera, ma solo farglielo credere manderà notevolmente in crisi Yigit.

Huma scopre la storia tra Aziz e Mihriban

Mevkibe e Nihat hanno preso "fischi per fiaschi". Convinti che il genero stesse tradendo Leyla l'hanno pedinato, ma in realtà la donna che stava con Emre era solo un'amica, a cui il giovane Divit stava chiedendo un consiglio per comprare un gioiello a Leyla.

I coniugi Aydin, però, non sono stati molto gentili nei suoi confronti, infatti l'hanno definito davanti a Huma "tale e quale a suo padre", vista la nuova relazione che quest'ultimo ha intrapreso con Mihriban.

Mamma Divit vorrà vederci chiaro, andrà a cercare Aziz e proprio in quella occasione lo beccherà mentre cenerà romanticamente con la sua nuova compagnia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La reazione di Huma non sarà delle migliori, in quanto perdere conoscenza.

Yigit appicca il fuoco nel capanno di Can

Proprio nell'istante in cui Huma starà affrontando questa nuova scoperta riguardante Aziz e Mihriban, Yigit attuerà la sua vendetta contro Can. Sapendo che il fotografo tiene l'hard disk dentro il suo capanno, deciderà di mettergli fuoco.

Appena vedrà l'incendio il fotografo deciderà di buttarsi in mezzo alle fiamme, davanti alla disperazione di tutti, compresa Sanem, che non farà altro che urlare a squarciagola il nome di Can. Quest'ultimo ne uscirà indenne e Sanem si renderà subito conto perché il fotografo ha rischiato la sua vita: è entrato in mezzo all'incendio per salvare l'unico ricordo che gli è rimasto della sua storia con la giovane Aydin, la sua bandana.