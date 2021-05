Nella serie Love is in the air, dal momento in cui accetterà di fingersi la fidanzata Serkan Bolat, la giovane Eda Yıldız non dovrà soltanto affrontare l'ex dell'uomo, ma anche la "futura suocera" Aydan, una perfida donna che non le renderà la vita facile. Le anticipazioni turche rivelano che il rapporto tra le due non inizierà nel verso giusto. Infatti, pare che la donna, anche dopo aver saputo del falso fidanzamento, non esiterà un attimo a mettere i bastoni tra le ruote alla protagonista. Il primo incontro tra la ragazza e la madre di Serkan avverrà il giorno successivo all'accordo stipulato tra quest'ultimo ed Eda e tra le due nascerà subito una discussione.

Anticipazioni turche Love is in the air: Eda conosce la 'suocera' Aydan

Le anticipazioni turche di Love is in the air, la nuova serie in onda dal 31 maggio su Canale 5, rivelano che il giorno dopo aver firmato il contratto stipulato con Serkan (Kerem Bürsin) per far ingelosire l'ex Selin (Bige Önal), Eda (Hande Erçel) conoscerà la "suocera" Aydan (Neslihan Yeldan). Quest'ultima non esiterà a contrastare in ogni modo la giovane. Durante un litigio, quest'ultima rivelerà alla donna di essersi accordata con il figlio solo per essere assunta all'Art Life e guadagnare così il denaro necessario a concludere gli studi di architettura paesaggistica. Tuttavia, la signora Bolat non mostrerà alcun cambiamento di fronte alla rivelazione e continuerà a esserle ostile.

Inoltre, chiederà a Piril (Başak Gümülcinelioğlu) di seguire e spiare le mosse della finta nuora.

Spoiler Love is in the air, trame turche: Serkan racconta a Eda il segreto di Aydan

Nel corso delle puntate, tuttavia, la situazione migliorerà. Secondo le anticipazioni turche di Love is in the air, alla fine della festa organizzata per il finto fidanzamento, Serkan confiderà a Eda di non avere mai lasciato la casa di famiglia per la madre che, da qualche anno, non esce.

Andando avanti con le puntate, la protagonista scoprirà il motivo di questa "reclusione". Aydan soffre di una forma molto grave di agorafobia che non le permette di relazionarsi con l'esterno. Sarà a questo punto che la ragazza cercherà di aiutare la donna a superare il cancello della tenuta senza che se ne accorga. Per ingannarla, escogiterà un bizzarro piano.

Trame turche Love is in the air: Eda cerca di aiutare Aydan

Eda fingerà di conoscere un metodo infallibile per curarle una forte emicrania e inizierà a massaggiarle le tempie. Successivamente le metterà una benda sugli occhi e le due andranno a fare una passeggiata. La madre di Serkan, senza rendersi conto, supererà il cancello della sua casa. In un secondo momento la donna vedrà cos'è accaduto guardando i filmati della videosorveglianza e, inaspettatamente, non si infurierà per essere stata ingannata. Anzi, si compiacerà di essere riuscita ad abbattere la sua più grande paura. Da qui in poi, la signora Bolat apprezzerà un po' di più Eda, abbandonando in parte il risentimento verso la falsa nuora.