Le ultime puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle signore saranno ricche di colpi di scena. Questo riguarderà anche l'episodio che andrà in onda il 27 maggio su Rai 1, alle ore 15:55.

In particolare, le anticipazioni rivelano che Rocco penserà di sposarsi di nascosto con Maria, mentre Vittorio e Marta si diranno addio per sempre. Fiorenza architetterà un piano meschino contro Ludovica e Cosimo non vedrà l'ora di partire per Parigi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 27 maggio: Rocco vorrebbe scappare con Maria

Nella puntata del 27 maggio, Rocco non riuscirà ad accettare che il padre di Maria possa avere un'influenza così grande sulla loro felicità.

La coppia non vorrà trasferirsi in Sicilia, ma un eventuale rifiuto dell'uomo potrebbe mettere a rischio il matrimonio. Il giovane, così, si metterà alla ricerca di una soluzione valida. Penserà di fuggire assieme a Maria e di sposarsi in gran segreto, però, alla fine, scarterà questa opzione.

Nel frattempo, Cosimo continuerà a sperare che Gabriella accetti di partire per Parigi. Darà quasi per certa la sua risposta e dirà alla madre Delfina che, a breve, si trasferiranno tutti in Francia. La stilista, però, sarà ancora in dubbio sulla sua scelta definitiva.

Spoiler de Il Paradiso delle signore del 27 maggio: Marta e Vittorio si lasceranno per sempre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Vittorio e Marta trascorreranno una dolce notte insieme.

Questo renderà la loro separazione ancora più difficile, perché entrambi saranno turbati dalle emozioni appena provate. Marta, però, sarà sicura di voler anteporre la sua carriera a tutto il resto e continuerà a desiderare di lavorare alla nuova iniziativa della Sperling. Ovviamente, non sarà facile dimenticare tutti i progetti in cui erano tornati a sperare.

Anche per Vittorio sarà un momento molto complesso da affrontare.

Intanto, Marcello e Ludovica si godranno la ritrovata serenità, anche se questo clima positivo verrà presto interrotto dalla condotta di Fiorenza.

Fiorenza proverà a vendicarsi di Ludovica

Nella puntata del 27 maggio de Il Paradiso delle signore, Marta sarà in procinto di lasciare Milano per trasferirsi in America.

Non sarà facile dire addio e chiederà a Gabriella di farle un grande favore. La ragazza dovrà leggere alle Veneri un messaggio scritto dalla stessa Marta. Saranno parole davvero toccanti che non potranno fare a meno di suscitare una grande commozione. Esse sanciranno anche la fine definitiva della sua storia con Vittorio.

Intanto, Fiorenza elaborerà un piano per vendicarsi di Ludovica: punterà a rovinare la sua reputazione e, per farlo, vorrebbe utilizzare la carta stampata. Però, le sue intenzioni verranno scoperte da Brancia e Marcello, che si metterà subito all'opera per evitare uno scandalo.