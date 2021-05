Il finale de Il Paradiso delle Signore 5 si avvicina con la conclusione di diverse storie e l'apertura di altrettanti nuovi capitoli. È il caso di Giuseppe Amato, spiazzato da una lettera scritta da una donna conosciuta in Germania che ha qualcosa di sconvolgente da rivelare o anche di Gloria, che potrebbe rivedere il padre di Stefania per il suo imminente trasferimento a Milano. E poi c'è Gabriella che, nonostante abbia perdonato Cosimo, non è ancora riuscita a staccarsi emotivamente da Salvatore. Nelle prossime puntate, Bergamini prenderà la decisione di lasciare Milano, ma è proprio sicuro che Gabriella lo seguirà?

A dare qualche indizio è stata la sua interprete, Ilaria Rossi.

Finale Il Paradiso delle Signore 5, Cosimo lascia Milano

Come raccontano le anticipazioni, Cosimo sarà deciso a farsi perdonare da Gabriella e per raggiungere il suo obiettivo non solo avrà chiesto perdono a Salvo e Umberto, ma prenderà la decisione di lasciare Milano per rifarsi una vita a Parigi. Il suo desiderio, ovviamente, è che Gabriella parta con lui. La bella Rossi, una volta a conoscenza di questa idea, ne parlerà a Salvatore, che non la prenderà molto bene.

La stessa Gabriella non sarà così sicura di seguire Cosimo, visto che Vittorio ha riposto tutta la sua fiducia in lei per la creazione degli abiti dell'atelier. Ilaria Rossi, intervistata da TV Soap, ha ribadito quanto sia legata al personaggio che interpreta, una donna che non si fa mettere i piedi in testa e che, nonostante negli anni '60 la donna non avesse la stessa considerazione dell'uomo, ha saputo farsi valere: ''Sembra ingenua, ma in realtà è molto furba dal punto di vista lavorativo''.

Gabriella potrebbe scegliere di dimenticare sia Cosimo che Salvatore

Durante la sua lunga intervista, Ilaria Rossi ha parlato del complicato rapporto tra Gabriella e Cosimo. Bergamini rappresenta il lato opposto di Salvatore, così pacato ed equilibrato. Poi, dopo la lettera di Arturo con le accuse ai danni di Umberto, è come se avesse cambiato completamente faccia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gabriella è stata spiazzata, non ha più riconosciuto quel ragazzo galante che l'aveva conquistata. A darle supporto, c'è sempre e comunque Salvatore, il suo primo amore: ''Non possiamo dire che l’abbia dimenticato'', ha detto Ilaria Rossi a tal proposito.

Cosimo è deciso a trasferirsi, ma cosa sceglierà di fare Gabriella? Non è detto che accetti passivamente la decisione del marito e a dare un indizio è stata proprio l'attrice: ''La storyline, proprio per questo, non è conclusa. È ancora tutto in gioco''.

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6 non si esclude che la bella stilista possa scegliere di voltare pagina cercando di dimenticare sia Cosimo che Salvo, prospettiva che piacerebbe molto a Ilaria Rossi: ''Il mio finale ideale sarebbe quello di vederla partire o proprietaria di un suo atelier''.