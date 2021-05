La quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore volge al termine: la settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 maggio sarà infatti l’ultima. Le anticipazioni della daily soap di Rai 1 ambientata nella Milano degl anni '60 annunciano che ci saranno novità non solo sulla coppia formata da Vittorio e Marta, ma anche per Agnese e Giuseppe.

Nel finale di stagione si scoprirà che il capofamiglia Amato custodirà un segreto a dir poco sconvolgente. Non mancheranno grandi novità anche sui coniugi Bergamini, infatti, la stilista Gabriella, dopo aver letto la struggente lettera di Marta per le Veneri, capirà qual è il suo destino.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5, finale di stagione: Adelaide e Umberto discutono la scelta di Marta

Marta non avrà le idee chiare su quale sia la scelta migliore per lei: se accettare la proposta lavorativa da parte della Sterling oppure restare a Milano e continuare la sua vita di sempre. Vittorio sarà ancora distrutto per la fine del matrimonio con Marta e ripenserà al suo addio.

Mentre Rocco sarà al settimo cielo per il suo futuro da ciclista professionista, Maria non avrà il coraggio di raccontargli che il padre darà la sua benedizione al matrimonio solo se si trasferiranno in Sicilia.

Intanto Cosimo cercherà di convincere la moglie Gabriella ad accettare la proposta di lavoro di Defois.

La stilista sa benissimo che suo marito ci tiene a ricominciare una nuova vita con lei nel capoluogo francese e allo stesso tempo è molto elettrizzata di lavorare per il suo mentore, ma non si sentirà pronta a lasciare il Paradiso delle Signore. Marcello Barbieri sarà finalmente un uomo libero, pieno di progetti per il futuro.

Gloria verrà a sapere che il padre di Stefania si trasferirà a Milano e la cosa le creerà parecchi problemi.

Nonostante ciò che è successo tra loro, Marta informerà Vittorio che ha deciso di partire per gli Stati Uniti e subito dopo dirà la stessa cosa alla zia Adelaide. Quest'ultima riferirà la notizia a Umberto e i due finiranno per discutere.

La giovane Maria chiederà a Giuseppe di aiutarla a far cambiare idea a suo padre, non sapendo che è stato proprio il signor Amato a chiedere al signor Puglisi di farli tornare in Sicilia dopo le nozze, in maniera tale da stroncare la carriera ciclistica di Rocco. Fiorenza continuerà a portare avanti il suo piano per rovinare l’immagine della famiglia Brancia. Il socio di Salvatore, nel frattempo, cercherà di convincere Ludovica a comunicare alla contessa di Sant'Erasmo la loro relazione. Ma la giovane Brancia non avrà il coraggio di uscire allo scoperto con Adelaide. Pietro verrà a sapere dallo zio Vittorio che lui e Marta si sono lasciati, mentre Umberto, abbastanza soddisfatto della scelta di Marta, le regalerà un biglietto per New York.

Marta fa l'amore con Vittorio

Rocco verrà a sapere dell'ultimatum che il signor Puglisi ha dato alla figlia Maria e studierà un modo per fargli dare la sua benedizione per le nozze anche senza il trasferimento. Cosimo insisterà perché Gabriella si trasferisca con lui a Parigi, ma la stilista chiederà un po' di tempo per pensarci su.

Nel frattempo, la signora Bergamini verrà a sapere da Armando e Agnese che Vittorio e Marta non sono più una coppia e ci resterà molto male. Fiorenza, sempre più determinata a vendicarsi della famiglia Brancia, farà seguire Ludovica e Marcello da un giornalista che si occupa di gossip.

Marta organizzerà una bella cena con la sua famiglia per salutarla prima della sua partenza per gli Stati Uniti.

Successivamente, incontrerà per caso Vittorio al Paradiso e i due si lasceranno travolgere dalla passione.

Spoiler quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore: Giuseppe riceve una lettera compromettente

Nonostante la focosa notte d’amore, Marta e Vittorio non cambieranno idea sulla rottura definitiva. Inoltre, la figlia di Umberto sarà sempre più convinta di voler lavorare a New York.

Intanto Rocco non vorrà cedere alle minacce del signor Puglisi e proporrà a Maria di partire nel nulla. Successivamente, il giovane magazziniere farà dietro front, capendo che si tratterebbe di una decisione estremamente drastica. Fiorenza avrà tra le mani tutte le prove che testimoniano che Ludovica ha una relazione con Marcello e metterà in atto un colpo giornalistico.

Tuttavia, la coppia si accorgerà in tempo del piano vendicativo di Fiorenza e riusciranno a sventrarlo. Marta incaricherà Gabriella di leggere la sua lettera d’addio ai dipendenti del Paradiso. Attraverso la struggente e commovente lettera emergerà che la giovane Guarnieri ha davvero chiuso l’ultimo capitolo del suo matrimonio con Vittorio.

Molto toccata dalle parole d’addio di Marta, Gabriella prenderà una decisione riguardante il proprio trasferimento nel capoluogo francese. Rocco vorrà partire per la Sicilia per affrontare il signor Puglisi. Maria, temendo che lo scontro tra suo padre e il magazziniere possa far saltare il matrimonio, cercherà di convincere Rocco a non andare in Sicilia.

Nel frattempo, Giuseppe riceverà una lettera compromettente da parte di Petra, una donna che ha conosciuto mentre lavorava in Germania, e deciderà di non dire nulla alla moglie Agnese.

Dopo la fine della storia con Marta, Vittorio deciderà di rimettersi in gioco e di rilanciare nuove idee che renderanno ancora più bello il negozio "Il Paradiso delle Signore".